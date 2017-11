Ratas Brüsselis: idapartnerlus pole EL-i laienemisega seotud

"Idapartnerlus ei ole kunagi olnud seotud sellega, kes on järgmine liikmesriik," ütles Ratas EL-i idapartnerluse tippkohtumisele saabudes vastuseks ERR-i küsimusele, kas Eesti toetab seda, et Ukraina saab ühel päeval EL-i liikmeks.

"Eesti positsioon on olnud, et kui nõuded on täidetud ja riik on valmis, oleme valmis laienemist tervitama. Otseselt seda küsimust täna laual ei ole," lausus Ratas Eesti ajakirjanikele.

Peaminister avaldas lootust, et EL-i 28 liikmesriiki ning kuus idapartnerlusriiki -Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Aserbaidžaan, Armeenia - leiavad tippkohtumisel tasakaalupunkti ja jõuavad konsensusele.

"Euroopa Liidus on tasakaal ja konsensus alati väärtus. Loodan, et seda konsensust on täna rohkem kui kaks aastat tagasi Riias," lausus Ratas tunamullusele Riia idapartnerluse tippkohtumisele viidates.