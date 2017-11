Tulumaksureform jätab ukse praokile maksude optimeerimiseks

Juba on käibele läinud väljend, et tulumaksureform võimaldab võtta riigilt intressita laenu. Praktikas saab seda kasutada siis, kui töötaja laseb oma tööandjal palgalt arvestada rohkem maksuvaba tulu, kui tema aasta kogutulu võimaldaks.

Sel juhul saab töötaja igas kuus raha rohkem kätte, kuid maksuamet esitab sel juhul 2019. aastal tuludeklaratsiooniga tagasinõude. Maksimaalselt käib jutt 1200 eurost (s.o 20 protsenti maksuvaba tulu maksimumist ehk 6000 eurost).

Maksuametile tuleks raha tagasi maksta alles 1. juulil. Maksuamet sellist käitumist ei soovita, kuid hea finantsdistsipliiniga inimesele on see võimalus inflatsiooni mõju vähendada.

Teine praktiline näide puudutab inimesi, kes plaanivad tulu teenida metsamaterjali müügist, mis on maksustatav tulu ja läheb maksuvaba tulu suuruse arvestamisel arvesse.

Kui inimene tahab näiteks ühel aastal müüa metsa 30 000 euro eest ja järgmisel aastal veel samas summas, siis on tal kasulikum teha müük korraga, et vältida olukorda, kus maksuvaba tulu suurus oleks talle mõlemal aastal null eurot. Meeldetuletuseks, maksuvaba tulu ei rakendu neile, kelle aastasissetulek on üle 25 200 euro.

Attela advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Madis Uusorg ütles, et metsamaterjali müügist saadavat tulu juures on üks konks veel. Tulu saab kasutada kulude tegemiseks kolme aasta jooksul. "Tegelikul ei pruugi sa seda tuluna kummalgi aastal näidata, näitad alles kolmandal aastal."

Ka tulumaksuga maksustatava ühisvara müügi puhul tasub kaaluda, kas jaotada tulu võrdselt või deklareerib selle ainult üks. Nii saab vältida olukorda, et mõlemad ühisvara müünud inimesed jäävad ilma maksuvabast tulust.

Aastatulu arvestusse ei lähe ka töötajatele tehtud erisoodustused. Olgu näiteks see, et tööandja hüvitab inimese elamiskulud. Seda maksustatakse tulu ja sotsiaalmaksuga, aga see ei ole isikustatud ja seda ei arvestata konkreetse isiku aastatulu arvestuses.

Kui inimese palk on soodustuse tõttu sellevõrra väiksem, võib ta langeda gruppi, kus maksuvaba tulu määr on suurem. Samas tuleb arvestada seda, et väiksema sisstuleku puhul on ka näiteks pensionimaksed väiksemad.

