Aivar Sõerd pakub: eestlaste viinaralli Lätti siiski jätkub

Endine rahandusminister, Reformierakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Sõerd leiab, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi vähendada tähendab siiski piirikaubanduse jätkumist. Sama meelt on rahanduskomisjoni vabaerakondlasest liige Andres Ammas.

"Valitsuskabineti otsus tähendab seda, et piirikaubandus jääb. Tegelikult me saame näha veel terve järgmise aasta piirikaubanduse laienemist," ütles Sõerd ERR-ile.

Järjest rohkem tarbijaid hakkavad tema sõnul kasutama võimalust aktsiisikaupade ja ka muude tarbekaupade ostuks piiril. Sõerd lisas, et sealsed olemasolevad kaubanduskesused laiendavad pindu, valmivad juurdeehitused,

tulevad uued kaubanduskeskused ja laiendatakse pakutavate toodete sortimenti.

"Aktsiisivahed Lätiga jäävad piisavalt suureks, aktsiisi- ja käibemaksu summa, mis järgmisel aastal Läti eelarvesse läheb tuleb palju suurem kui rahandusministeeriumi prognoositud 70 miljonit eurot."

Aivar Sõerd: aktsiisipoliitikaga on Ratase valitsus põhjalikult rappa eksinud

Sõerd rääkis: "Küsisin rahandusministeeriumilt juba mitu nädalat tagasi infot selle kohta, et kui suur on mõju järgmise aasta riigieelarvele kui aktsiisitõus ära jätta. Vastus oli, et vähemalt 40 miljonit eurot. Kui nüüd on otsustatud, et varasema aktsiisitõusu asemel tuleb poole väiksem tõus, siis kuidas saab mõju olla 10 miljonit eurot? Tuleb veel lisada, et selle asemel, et kulusid kärpida, joonistatakse tulusid juurde. Teatavasti on jutt dividenditulude juurdekirjutamisest."

Eelarve on Sõerdi sõnul aga 1,4 protsendiga SKP-st ehk eurodes väljendatuna üle 350 miljoni euroga miinuspoolel, lisades, et seda ütleb värske Euroopa Komisjoni strtuktuurse tasakaalu hinnang eelarvele.

"Aga selge on see, et aktsiisipoliitikaga on Ratase valitsus põhjalikult rappa eksinud ja järgmisel aastal saame näha, kuidas aktsiisiprognoose allapoole korrigeerima hakatakse."

Rahandusministeerium on Sõerdi sõnul siiski hakanud olukorra tõsidusest aru saama, sest ootamatult suur on mõju põhjapiiri kaubandusele ja turismile.

"Piirikaubanduse mõju läheb ka ettevõtlusse, Lätist sissetoodud alkohoolseid jooke müüakse seadusevastaselt ka baarides, maksumärkide süsteem ei taga seaduse täitmist. On tõenäoline, et laevafirmad avavad juba järgmisel turismihooajal 2018. aasta suvel regulaarsed laevliinid Helsingist Riiga."

Andres Ammas: otsus oli PR-trikk

"Pool rehkendust võis olla lubatud Lutsu ajal Paunvere koolis, kuid praegune Eesti valitsus peab tegema kogu rehkenduse," kommenteeris Andres Ammas valitsuse otsust alandada õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiiside veebruarikuist tõusu kaks korda väiksemaks.

Ammase sõnul oleks õige taastada põhimõte Andrus Ansipi valitsuse ajast, et alkoholiaktsiis tõuseb viis protsenti aastas. "Ka poole väiksema tõusu puhul on tõus ikka liiga suur ja selle tagajärjed kehvad Lõuna-Eesti kaubandusele ja maaelule tervikuna."

Valitsuse otsus polnud Ammase sõnul fiskaalpoliitikast lähtuv, vaid PR-trikk, kus peaminister Jüri Ratas sai end näidata kompromissialti mehena ja rahandusminister Toomas Tõniste ennast tegijana.