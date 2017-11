Sel nädalal pakuvad Ekspress Meedia väljaanded üksteise võidu välja mõjukaid Eesti inimesi. Eesti Päevalehe ja Delfi uudistejuht Raimo Poom tõdes, et tabel on kujunenud ikkagi inimeste isikliku arvamuse põhjal, sest mõjukust on raske numbrites mõõta.

Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Endine rahandusminister, Reformierakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Sõerd leiab, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi vähendada tähendab siiski piirikaubanduse jätkumist. Sama meelt on rahanduskomisjoni vabaerakondlasest liige Andres Ammas.

Hetkel on Tallinna Televisiooni juhatuses üks liige, kelleks on Revo Raudjärv. 15. novembril kuulutas SA Tallinna Televisiooni nõukogu välja uue konkursi juhatuse liikme leidmiseks. Konkursil osalemise tähtaeg on 23. november. Varasem konkurss, kuhu laekus kuus sooviavaldust, kuulutati nõukogu poolt sobivate kandidaatide puudumise tõttu 1. novembril nurjunuks.

Pukk ütles ERR-ile, et palgasooviks esitas ta sama suure palga, mida teenis linnaosa vanemana ehk 3500. Tegemist on brutopalgaga.

Pressiteenistus lisas, et sihtasutuse Tallinna Televisioon põhieesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu kajastada mitmekülgselt ja loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni ja meelelahutust.

