Sel nädalal pakuvad Ekspress Meedia väljaanded üksteise võidu välja mõjukaid Eesti inimesi. Eesti Päevalehe ja Delfi uudistejuht Raimo Poom tõdes, et tabel on kujunenud ikkagi inimeste isikliku arvamuse põhjal, sest mõjukust on raske numbrites mõõta.

Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Endine rahandusminister, Reformierakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Sõerd leiab, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi vähendada tähendab siiski piirikaubanduse jätkumist. Sama meelt on rahanduskomisjoni vabaerakondlasest liige Andres Ammas.

See on "kohutav ja argpükslik terrorirünnak süüta ja kaitsetute usklike vastu", rõhutas ta.

"Me ei saa terrorismi välja kannatada. Me peame nad (terroristid) seljatama sõjaliselt ja diskrediteerima äärmusliku ideoloogia, mis on nende olemasolu aluseks," kirjutas Trump Twitteris.

Lisaks on poolsaarel aktiivsed peamiselt Liibüas tegutsevad äärmusrühmitused, mis on seotud terrorivõrgustikuga al-Qaeda.

Äärmusrühmituse ISIS kohaliku haru vastu võitleva omakaitseüksuse ja hõimujuhi sõnul oli teada, et Rawda mošees käivad regulaarselt palvetamas sunniitliku taustaga sufid ning kristlased. ISIS on varem rünnanud Egiptuses mõlemaid.

