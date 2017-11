EL tunnustab ühisdeklaratsioonis kolme idapartneri Euroopa-püüdlusi

Assotsiatsioonilepingute mainimine deklaratsioonis on viide Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale, kellel on EL-iga vastavasisuline kehtiv leping. Need kolm riiki on huvitatud EL-i liikmesusest. Ülejäänud kolm idapartnerlusriiki - Valgevene, Aserbaidžaan, Armeenia - EL-i liikmeks ei pürgi.

Ühisdeklaratsioonis seisab, et "EL jääb pühendunuks kõigi partnerite territoriaalse terviklikkuse, iseseisvuse ja suveräänsuse toetamisele".

Tippkohtumisel osalejad on dokumendi järgi "tõsiselt mures rahvusvahelise õiguse jätkuva rikkumise pärast mitmel pool piirkonnas ja kutsuvad uutele jõupingutustele regiooni konfliktide rahumeelse lahendamise edendamiseks rahvusvahelise õiguse alusel".

Osalejad kordavad deklaratsioonis "toetust strateegilisele ja ambitsioonikale partnerlusele, mis tooks idapartnerid EL-ile lähemale" ja kinnitavad tähtsust, mille nad omistavad idapartnerlusele kui Euroopa naabruspoliitika erimõõtmele.

Dokumendis rõhutatakse, et idapartnerluse edu seisukohast on võtmetähtsusega püsivad ja tõhusad reformid partnerriikides.

Osalejad kordavad pühendumust "demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste, aga ka rahvusvahelise õiguse normide tugevdamisele, mis on idapartnerluse keskmes".

Deklaratsiooni osapooled rõhutavad, et "idapartnerluse eesmärk on rajada demokraatia, heaolu, stabiilsuse ja tihedama koostöö tsoon, mis ei ole suunatud kellegi vastu".

EL-i 28 liikmesriiki ja kuus idapartnerit kinnitasid "iga riigi suveräänset õigust valida ambitsioonid ja eesmärgid, mille poole suhetes EL-iga püüelda", seisab dokumendis.