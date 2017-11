Tallinna Televisiooni programmi hindamiseks plaanitakse uuringut

"Ma leian, et me peame alustama sellest, et me peame asuma põhjalikumalt uurima inimeste ootusi Tallinna Televisioonile. Me peaksime küsima sotsioloogilise, usaldusväärse uuringu raames inimeste käest, mida sellest programmist nad heaks kiidavad ja mis nende meelest ei ole nii hästi õnnestunud. See on üks asi, mis minu juhtimisel seal tuleb," ütles Pukk ERR-ile.

Puki sõnul võiksid sellised uuringud olla järjepidevad.

"Üks on loomulikult reitingud, mida teatavasti Emor mõõdab, mis näitavad vaatajate arvu minuti kohta, aga sellist sisulist ja põhjalikumat käsitlust, millised saated, millised teemad seal puudu on, seda peaksime kindlasti rohkem uurima ja selle põhjal järeldusi tegema," lisas Pukk.

Pukk rääkis, et mõistlik oleks kaasata professionaalne uuringupartner, mitte hakata uuringut ise tegema. "Siis saame kindlasti palju täspemad ja kindlad andmed, mida võib ausalt ja usaldusväärselt letti lüüa, siis ei teki kellegil küsimusi, kas me ise ei mõelnud neid vastuseid välja," selgitas ta.

Kui palju uuring maksma läheks, sõltub Puki sõnul uuringu mahust ja see selgub hinna läbirääkimiste käigus.