Riigitöötajate usaldusväärsuse kontroll saab selgemad reeglid

Sel nädalal pakuvad Ekspress Meedia väljaanded üksteise võidu välja mõjukaid Eesti inimesi. Eesti Päevalehe ja Delfi uudistejuht Raimo Poom tõdes, et tabel on kujunenud ikkagi inimeste isikliku arvamuse põhjal, sest mõjukust on raske numbrites mõõta.

Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Endine rahandusminister, Reformierakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Sõerd leiab, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi vähendada tähendab siiski piirikaubanduse jätkumist. Sama meelt on rahanduskomisjoni vabaerakondlasest liige Andres Ammas.

Kontrolli eesmärgiks ei ole anda hinnangut inimese varasemale tegevusele ega suhetele, kui need on lõppenud. Kui aga tema varasema tegevuse ja suhete mõju kandub üle hindamise hetkesse, tuleb seda erandina arvesse võtta. Juba töötavate inimeste usaldusväärsust võib juhul, kui asjaolud, mis usaldusväärsust võivad mõjutada, ka pärast seaduse jõustumist hinnata järelkontrolli vormis.

Taustakontrolli tegemine ei ole asutusele kohustus, vaid see tugineb vabatahtlikkusele ja andmete avaliku kogumise põhimõtetele. Seega teostatakse taustakontrolli üksnes inimese nõusolekul. Kui inimene taustakontrollist loobub, on asutus kohustatud taustakontrolli lõpetama.

Näiteks elulookirjelduses ei ole määratletud, mida kandidaat peab kirja panema. Reinsalu sõnul antakse edaspidi riigiasutustele, kohaliku omavalitsuse üksustele, kaitseliidule jt õiguse töödelda avaliku võimu ülesannet täitvate inimestega seotud andmeid. „See tähendab seda, et õigus on teostada taustakontrolli mitte ainult ametnikele, vaid ka töölepingulistele töötajatele,“ selgitas Reinsalu.

