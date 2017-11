Pukk: Tallinna Televisiooni maine vajab parandamist

Vastselt Tallinna Televisiooni juhatusse valitud Taavi Pukk (KE) ütles, et kanali maine ei ole kõige parem ja see vajaks parandamist.

"Tallinna Televisiooni maine kahjuks ei ole kõige parem. On kindlasti terve hulk inimesi, kes ütlevad, et Tallinna Televisiooni ei ole tehtud hästi ja siis on ilmselt terve suur hulk inimesi, kes lihtsalt kehitavad õlgu ja nad ei oska sellest midagi arvata, kuna nad ei satu sellele kanalile," ütles Pukk ERR-ile.

Tema sõnul ongi tema esimene samm juhatuse liikmena parandada kanali mainet ja saavutada selle neutraalsus.

"Need skandaalid, mis televisiooni eelmisi juhte tabasid ja saatsid, andsid telekanalile korraliku hoobi," lausus Pukk.

Pukk rääkis, et vaatajate ootuste paremaks mõistmiseks plaanib ta läbi viia tasulise uuringu, seni ei ole kanali programmis muudatusi plaanis.

"Minu soov on see, et saated, mis käsitlevad ühiskonna teemasid, kus arutletakse poliitika ja selle üle, mis parajasti maailmas toimub, jätkaksid. Selline debatisaadete formaat sobiks Tallinna Televisioonile," sõnas Pukk. "Ma arvan, et ühiskonda analüüsivad debatisaated võiks olla need saates, mis võiks programmis olla."

Puki nägemuses peaks kanal olema operatiivne Tallinna uudiste edastaja, pakkudes uudiseid nii tihedalt, kui programm võimaldab.

ERR-i uudisteportaal küsis Pukilt, miks on Tallinna Televisiooni Keskerakonna hääletoruks ja kas tulevikus saavad vaatajad olla kindlad, et kanal teeb erapooletut ajakirjandust ja valimiste eel annab võrdselt sõna kõikidele Eesti poliitilistele jõududele.

"Eks see on muidugi üheltpoolt Keskerakonna poliitiliste oponentide hea rusikas, millega alati lajatada. Aga ma usun, et Tallinna Televisioon on olnud väga suures muutumises ja see info on seal märksa rahumeelsem ja mõistlikumalt edastatud kui võib-olla oli selle televisiooni algusaastatel," ütles Pukk.

Pukk rääkis, et viimaste kohalike valimiste eel ei saanud valimistel kandideerivad poliitikud ise saateid juhtida ja nende saateid juhtisid sel ajal külalissaatejuhid.

"Loomulikult Tallinna Televisiooni huvides on see, et seal saaksid sõna võimalikult erinevad poliitikud, aga kuna Tallinnat juhib Keskerakond, siis Keskerakonna poliitikuid esineb seal rohkem just Tallinnaga seotud teemades. Aga ma arvan, et seda proovitakse kompenseerida sellega, et paluda ka riigikogust erinevaid erakondi," lausus Pukk.

Pukist sai Tallinna Televisiooni teine juhatuse liige Revo Raudjärve kõrval. Pukk rääkis, et on Raudjärvega rääkinud ja ees seisab vastutusvaldkondade jagamine. Puki arvates võiks tema hakata vastutama turunduse, kommunikatsiooni ja personalijuhtimise eest, jättes Raudjärvele kanali sisu tehnilise poolega töötamise.

Puki sõnul kahe juhatuse liikme puhul juhatuse esimehe valimise vajadust ei ole, aga välistatud see ei ole.