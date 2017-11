ERR Riias: Läti annab lisaraha tervishoidu ja tõstab kaitsekulutusi

Läti uue aasta eelarve on üks julgemaid ja põhimõttelisemate muudatustega eelarveid, mis Lätis üldse on viimasel ajal vastu võetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eriti ettevõtjaile on oluline see, et kõiki muudatusi ei tehta korraga ja viimasel minutil. Nii lepiti maksureformis kokku juba varem.

Teine uuendus on see, et paljudes valdkondades pandi rahastamise mudel paika mitme aasta peale ette.

"Uus maksusüsteem, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist, võeti vastu juba suvel. Eelarvesse pole seda teist korda sisse kirjutatud. Oleme pidanud kinni ettevõtjate soovist, et me ei muuda enam ei makse ega riigilõive. Sellega arvestasid ka saadikud eelarvetäiendusi tehes," selgitas peaminister Maris Kućinskis.

"Järgmise aasta eelistused on tervishoid ja riigikaitse. Tervishoiule eraldame juurde üle 200 miljoni euro. Tegu on ajaloo suurima meditsiinivaldkonna eelarvega - kokku miljard eurot," ütles rahandusminister Dana Reizniece-Ozola.

Läti eelarvet peetakse üheks tasakaalukamaks Euroopas, see jääb ühe protsendiga defitsiiti. Nii tulud kui ka kulud jäävad alla üheksa miljardi euro. See number on pidevalt kasvanud, kuid Läti eelarve jääb siiski Eesti omast väiksemaks, mis sest, et riik on suurem.

"Viimastel kuudel on sisemajanduse kogutoodang kasvanud viie protsendi võrra. Nii et liigume edasi ja kasvavad ka eelarvelaekumised. Suurt tähelepanu pöörame varimajanduse ohjeldamisele. Suvel alustasime maksuameti töö ümberkorraldamist. Tugevdame korruptsioonitõrjebürood," rääkis Kućinskis.

Järk-järguline aktsiisitõus eelolevail aastail on varem otsustatud.

"Eelarve vastuvõtmisega aktsiisides midagi ei muutu, kõik otsused tegime juba suve keskel. Tõuseb nii alkoholi- kui ka tubakaaktsiis. Kuid Eestiga võrreldes jäävad meie aktsiisimäärad kindlasti väiksemaks," ütles Reizniece-Ozola.

Ettepanek vähendada Lätile omaste puu- ja juurviljade ning marjade käibemaksu läks samuti seimis läbi, nii et järgmisel aastal on see viis protsenti.