Londonis evakueeriti metroojaamast inimesed

Briti transpordipolitsei (BTP) teatel on politseinikud metroojaamas ning reageerivad "juhtumile", vahendas Reuters.

"Jaam on hetkel suletud, palun vältige piirkonda," märkis BTP Twitteris.

Londoni transpordiamet teatas, et metroojaam on suletud ning politsei uurib "kliendiga seotud juhtumit".

Ameti kinnitusel rongid sõidavad, kuid Oxfrod Circuse jaamas ei peatu.

Pealtnägija sõnul on metroojaama ümbrusest inimesed evakueeritud ning liiklus peatatud. Pealtnägijate sõnul põgenesid inimesed metroojaamast.

Sündmuskohale saabuvad ka päästeautod.

Our officers are on the scene at #OxfordCircus tube station with @BTP Please avoid the Oxford Circus area whilst we deal with the incident. More info asap

If you are on Oxford Street go into a building. Officers are on scene and dealing. More info when we can