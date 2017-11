Politsei sai kutse sündmuskohale kohaliku aja järgi kell 16.38, sest teatati tulistamisest Oxford Streetil ja Oxford Circuse metroojaamas, selgitas politsei pressiteates.

Politsei reageeris sündmusele kui terrorirünnakule, kuid nüüdseks on sündmus lõpetatud.

"Arvestades saadud info iseloomu, reageerisime nii nagu tegemist oleks terrorismiga, sealhulgas relvastatud politseinike sündmuskohale saatmisega," teatas politsei ametlikul Twitteri-kontol.

Politsei teatel ei leidnud nad tõendeid tulistamisest ja kannatanutest.

"Siiani ei ole politsei leidnud ühtki jälge kahtlusalustest, ega tõendeid tulistamisest või kannatanutest," märkis politsei pressiteates.

"Kui te olete siseruumides, siis jääge sinna. Kui olete Oxford Streetil, lahkuge piirkonnast," lisas politsei.

Väidetava tulistamise kohta info saabudes teatas politsei, et relvastatud ja relvastamata politseinikud reageerisid sündmusele ning töötavad koos kolleegidega Briti transpordipolitseist (BTP) asjaolude väljaselgitamise nimel.

Politsei palus Oxford Streetil viibinud inimestel minna siseruumidesse.

Nii Oxford Circuse kui ka Bond Streeti metroojaamad on transpordiameti teatel taas avatud.

BTP kirjutas Twitteris, et teade on saadud vaid ühest naisest, kes sai väiksemaid vigastusi Oxford Circuse jaamast lahkumisel. "Rohkem teateid kannatanutest ei ole," märkis BTP.

Londoni transpordiamet teatas esialgu, et politsei uurib "kliendiga seotud juhtumit".

Pealtnägija sõnul evakueeriti metroojaama ümbrusest inimesed ning liiklus peatati. Pealtnägijate sõnul põgenesid inimesed metroojaamast. Juhtunu tekitas nn "mustal reedel" ostlejate seas paanikat.

Our officers are on the scene at #OxfordCircus tube station with @BTP Please avoid the Oxford Circus area whilst we deal with the incident. More info asap — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 24, 2017

If you are on Oxford Street go into a building. Officers are on scene and dealing. More info when we can — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 24, 2017

At 16:37 we were called to Oxford Street Tube following reports of shots fired. Armed officers from BTP and @metpoliceuk are on scene working to establish exactly what happened. — BTP (@BTP) November 24, 2017

Following our call to Oxford Circus, we have been unable find any evidence of gunfire. We remain on scene alongside @metpoliceuk and advise you to avoid Oxford Circus and Regents Street areas https://t.co/z12K8zmgZ9 pic.twitter.com/K1nlCmKEJE — BTP (@BTP) November 24, 2017

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 24, 2017

A big thank you for bearing with us whilst we and @metpoliceuk responded to #OxfordCircus.



Armed officers were quickly on scene, no evidence of gunfire found. The area was searched swiftly and we are working to lift cordons and reopen stations. — BTP (@BTP) November 24, 2017