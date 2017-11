Katuserahast ei taha loobuda keegi peale Reformierakonna

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi kutsub teisi erakondi katuseraha jagamisest loobuma, et mitte suurendada riigieelarve kulusid. Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar peab seda ettepanekut populistlikuks, öeldes, et tegu on ainsa viisiga, kuidas saadik saab kohalike objektide või MTÜ-de tegevuse eest hea seista.

Katuserahaks on poliitikutel taas jagada neli miljonit eurot põhimõttel, et kolm miljonit läheb koalitsioonierakondadele ja üks miljon opositsioonile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jürgen Ligi nimetab katuseraha jagamist ebamoraalseks ja soovitab kõigil sellest loobuda.

"Meie arvates ei ole õigust riigikogul kulutamisega üldse tegeleda praegu, kus eelarve on sügavas miinuses, sellepärast me vähendame sellega eelarve miinust ja jätame selle raha riigile," selgitas Ligi.

Et neljapäeval selgus, et alkoholiaktsiisi tõusu vähendamise tõttu väheneb järgmisel aastal riigieelarvesse planeeritud laekumine kümne miljoni euro võrra, uuris "Aktuaalne kaamera", kas katuseraha ei saaks suunata näiteks selle katteks.

"Kui me nüüd räägime sellest, et valitsus muudab mingisuguseid oma otsuseid või prognoose, siis nad kindlasti leiavad mingisuguse teise katteallika ja ei pea tulema selle vähese kallale, mis on eraldatud saadikutele, et nad saaksid ka natukegi midagi oma käega ära teha," kommenteeris Erki Savisaar.

Ligi ettepanekut katuserahast loobuda, nimetas Savisaar populistlikuks.

Katuserahast ei kavatse loobuda keegi peale Reformierakonna, kuid sellest, kellele, kuhu ja kui palju jagatakse, ei soostuta veel rääkima.

Katuseraha kriitikaga ei nõustu ka EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

"Me jagame selle summa saadikute vahel ära, igale saadikule jääb siis natuke üle 40 000 projekte, millele ta siis oma valimisringkonnast küsib ettepanekuid," rääkis Helme.

EKRE annab raha näiteks koolidele, spordiseltsidele, vähiravifondile.

"IRL-is on alati olnud mitmeid krikuhoonete remonte, parandusi, suurperede liit, Eesti koduomanike liit," loetles IRL-i fraktsiooni aseesimees Priit Sibul, kellele partei plaanib raha anda.

Sotsiaaldemokraadid ei osanud öelda oma tähtsamaid või kulukamaid eraldisi.

"Need ei ole selles tabelis meil numbrilistes suurustes, aga kõik nad jäävad paarikumne kuni viie tuhande kanti," selgitas SDE fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Katuseraha jagamist kritiseerinud Vabaerakond annab oma summa külaliikumisele "Kodukant", et vabaühendused saaks seda taotleda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tarbeks.

"Muidugi oleks parem, kui see süsteem kaoks. See, võib-olla kunagi ammu päris õilsana kavandatud süsteem on ammu moondunud millekski väärastunuks, kus poliitikud jagavad riigi raha nagu iseenda oma ja hooplevad seda raha jagades," ütles Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas.

Erki Savisaar peab silmakirjalikuks, kui raha kasutavad need, kes seda väljaütlemistes vajalikuks ei pea.