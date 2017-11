Eesti suursaadik Egiptuses: reedene rünnak kuurorte otseselt ei mõjuta

Põhja-Siinail hukkus rünnakus mošeele vähemalt 235 inimest. Mošees toimus plahvatus, mille järel tungisid relvastatud isikud hoonesse ja avasid seal tule.

Tegemist on Egiptuse lähiajaloo ühe ohvriterohkema rünnakuga.

Keegi rünnaku eest veel vastutust võtnud pole.

Suursaadik Sander Soone rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et nii suur rünnak on alati ootamatu, kuid üldine julgeolekuolukord riigis muutunud ei ole.

"Kahetsusväärselt käib siin sõda terrorismiga juba mitu aastat ja eriti just Põhja-Siinail. See oli küll viimase aja üks suuremaid rünnakuid ja selle tõttu eriline, aga väikese intensiivsusega sõda on seal kahjuks käinud juba vähemalt neli aastat," selgitas ta.

Põhja-Siinail on julgeolekutase juba niigi kõige kõrgemal astmel ning mujal riigis Soone sõnul julgeolekumeetmete suurendamisest teateid ei ole.

Egiptuse kuurortides, mis on populaarsed ka eestlaste seas, terrorirünnak turvaolukorda otseselt ei muuda.

"Nagu ütlesin, Põhja-Siinai suhteliselt väike ala on olnud terrorismivastase võitluse keskpunkt juba mitu aastat, aga kuurordid on toiminud. Nii et praegu ei ole otseseid mõjusid kuurordipiirkondadele ette näha. Aga loomulikult tuleb jälgida, mida toovad järgmised päevad," ütles Soone.