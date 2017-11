Kohtla-Järve noored jagasid jalakäijaile helkureid

Noorte varutud sadakond helkurit said otsa vähem kui tunniga ja kuigi juba rohkem kui kuus aastat on pimedal ajal helkuri kandmine kõikjal kohustuslik, tuli see nii mõnelegi üllatusena, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamik helkurisaajaid kiitis noorte tegevuse heaks. Õpilasi julgestanud politseinike sõnul on inimeste teadlikkus pidevalt kasvanud.

"Inimesed saavad aru, et see on nende ohutuse pärast, ja nad kuulavad selgitusi. Võimaluse korral jagame ka ise neile helkureid," ütles noorsoopolitseinik Andrei Aleksejev.

Oma endistele koolikaaslastele appi tulnud Tartu ülikooli õigusteaduskonna teise kursuse tudengi Andrei Dambovtsevi arvates võiks inimesed kodulinna tänavatel siiski helkivamad olla.

"Seda, mida ma näen meie tänavatel, on see, et väga vähe on helkureid ja mulle tundub, et see on väga kasulik kampaania," ütles ta.

Kooli direktori kohusetäitja Svetlana Vladimirova sõnul on oluline, et tegu on õpilasesinduse omaalgatusega.

"Kui nad sellest nii palju teavad, et saavad teistelegi rääkida, siis ma usun, et nad võtavad kogu aeg helkurid kaasa ja soovitavad ka teistele seda," ütles ta.

Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi juures on ka helkuripuu, kust saavad endale helkuri teele kaasa võtta koolilapsed ja õpetajad, kel see mingil põhjusel on koju jäänud.