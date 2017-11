Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (34)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA

Saksamaa

AFP: Saksa sotside valmisolek koalitsioonikõnelusteks on tingitud parteikaaslaste survest Schulzile.

Politico: nõrgenenud Berliin oleks halb uudis kogu EL-i jaoks.

Bloomberg: Saksa poliitiline kriis pole mingi tragöödia.

Politico: samal ajal räägitakse üha rohkem ka Merkeli vähemusvalitsusest.

Atlantic: see ei ole Merkeli ajastu lõpp.

Quartz: AfD poliitiku kodu juurde kerkis väike "holokausti memoriaal".

DPA/The Local: omanike peretüli tekitab küsimusi Aldi poeketi tuleviku kohta.

AFP: Saksa ettevõtete eneseusk on rekordkõrgusel.

Suurbritannia

EUobserver: Ühendkuningriigil on 10 päeva, et Brexiti-kõnelustega edasi liikuda.

Politico: Suurbritannia parimaks militaarsõbraks on ühe rohkem Prantsusmaa, kuid Brexit võib edusamme pidurdada.

Daily Telegraph: avalikkuse ette jõudis video, kuidas Briti rahvasaadik Kinnock oma Taani ekspeaministrist abikaasalt õpetussõnu ja peapesu saab.

Scotsman: Edinburghis filmiti tapjadroonide eest hoiatavat videot.

Politico: Briti eelarvest ja Hammondi katsest end probleemidest vabaks osta.

Times: liberaalse eliidi silmakirjalikkusest Brexiti teemal.

Guardian: DUP-i liider süüdistas Iirimaa valitsust Brexiti-kõneluste kaaperdamises.

Scotsman: Venemaaga seostatavad Twitteri libakontod edastasid vaatlusperioodi ajal umbes 400 000 sõnumit, mis puudutasid Šotimaa iseseisvumist.

Hispaania

Politico: Kataloonia teemal on Hispaanias tekkinud kaks konkureerivat meediamulli, kaotajaks on uudis.

AFP: Puigdemonti partei on ühepoolsest iseseisvusdeklaratsioonist taandumas ja võtmas Madridiga läbi rääkimise asjus pehmemat hoiakut.

Prantsusmaa

AFP: rassismivastasest aktivistist sotsialist ründas sotsiaalmeedias Macroni antisemiitliku kollaažiga.

Politico: Prantsuse vabariiklaste juhiks võib kerkida noor ja aktiivne "anti-Macron".

Daily Beast: vahistamine Prantsusmaal, mis Kremli kleptokraatidele muret valmistab.

Politico: kuidas Poola ja Prantsusmaa üritavad vahepeal teravaks kiskunud suhteid parandada.

Põhjamaad

The Local: kas Rootsi Demokraatide edu valimistel võib tekitada olukorra, kus teovõimelist valitsust ei õnnestu moodustada?

Bloomberg: Rootsi elektrijaam kasutab kütmiseks maha kantud H&M-i riideid.

The Local: ei, Rootsi luterlik kirik ei ole keelanud ära meessoost sõna kasutamist jumalast rääkides.

The Local: Taani kohalikel valimistel kasvatasid toetust vasakpoolsed.

AFP/Ritzau/The Local: Taani politsei leidis Kopenhaageni lähistelt merest Kim Walli käe.

The Local: Norra tahab, et elektrilennukid juba järgmise aasta suvel õhus oleksid.

Yle News: justiitsministeeriumi teatel vajab Soome korruptsioonist teatamiseks anonüümset vihjetelefoni.

Ilta-Sanomat: ajakirjanike eest auto pagasiruumis varju otsinud Soome poliitik võttis ka ise sõna.

Yle News: kaitseminister Niinistö süüdistab ajakirjandust sõjaväeõppusega seotud meediakäras.

Helsingin Sanomat: "Soome kuningas" käis õnnitlemas 100. sünnipäeva tähistavat vabariiki.

Yle News: soomlased saavad peagi ka Eestis oma digiretsepti ravimeid osta.

Yle: Soome sõdurite endi tehtud fotod näitavad sõjaaega tsenseerimata ja "musta huumori" abil.

Ukraina

Politico: kas EL suudab Ukraina tagasi kokku lappida?

Independent: Kreml on Luganskis toimuva kummalise võimuvõitluse asjus vaikinud.

Washington Post: Ukraina idaosas maha pandud maamiinid on muutnud riigi tsiviilelanike jaoks üheks ohtlikumaks maailmas.

UAwire: Donbassi maamiinidest puhastamiseks võib kuluda kuni 15 aastat.

khpg.org: FSB reid lõppes eaka krimmitatarlasest aktivisti surmaga.

Teised Euroopa riigid

Politico: Euroopa Ravimiameti kolimisheitluses oli peamiseks võitjaks asutuse juht.

Politico viis tõdemust Londonis asuvate EL-i ametite kolimise teemal.

EUobserver: EL liigitab maagaasiprojekte endiselt kiireloomulisteks.

Politico: Euroopa peab relvajõudude digitaliseerimisele kulutama aastas umbe 41 miljardit eurot.

Politico: kuidas EL on toidutööstuse vallas USA-st ette jõudnud.

AFP: Itaalia maffia on mitmekesisem ning on kolinud ka üha rohkem põhjapoolsetesse piirkondadesse.

Bloomberg: Itaalias elavad maailma kõige tervemad inimesed.

Guardian: Iirimaal puhkes kõige olulisemal hetkel valitsuskriis.

Guardian: Mladic sureb vanglas, kuid minge Bosniasse ja te näete, et ta on võitnud.

USA

Poliitika

Trump rääkis viimaks Roy Moore'i teemal. Axios toob välja põhjuse, miks president skandaalse kandidaadi kaitseks sõna võttis. Samal teemal ka Atlantic, New York Times ja Quartz.

AL.com: Moore'i vastu esitatud süüdistustele lisavad oma varjundi ka poliitiku enda sõnad.

New York Times ja Times kirjutavad, et seksuaalse ahistamise teemal väärib meenutamist ka Bill Clintonit puudutav.

New York Times: geivastane USA poliitik tabati oma kabinetist mehega seksimas.

Politico: Trumpi nõunikud on tema Twitteri-harjumuste ohjeldamisel alla andnud.

Commentary Magazine: Trumpi administratsiooni sammud Põhja-Korea ja Iraani suunal ehk mõne välipoliitilise sammu jaoks lähebki vaja autsaiderit.

Politico: kongresmen võis sattuda "kättemaksuporno" ohvriks - USA rahvasaadiku eraelu avalikustamise asjaolusid uurib nüüd politsei.

Foreign Policy: USA relvajõududel pole endiselt piisavalt raha kõikide ülesannete täitmiseks.

Politico: Trump on välispoliitikaga tegelevaid vabariiklasi ja demokraate teineteisele lähemale toonud.

Foreign Policy: võib-olla Tillersoni panust ei osata hinnata.

New York Times: Flynni ja Trumpi esindavad advokaadid ei suhtle enam omavahel. Wall Street Journal samal teemal.

Guardian: kuidas Alabamas hoitakse tuhandeid inimesi vaesuse tõttu valimistest eemal.

Axios: Trumpi-kriitikust vabariiklase poeg kaebas šerif Arpaio võimu kurvitarvitamise eest kohtusse.

New York Times: kuidas Venemaa rahvasaadik Rohrabacherit armastab.

Hill: demokraatide seas on umbes 30 nime, kellest räägitakse kui võimalikust presidendikandidaadist. Esikohal Bernie Sanders.

Muud USA teemad

Associated Pressi endine reporter meenutab Mansoni kohtuprotsessi.

New Yorker: kuidas Manson mõjutas kohtuprotsesside kajastamist USA meedias.

New York Times: mis Charles Mansoni "Perekonnast" edasi sai?

teamrock.com: 14 juhtumit, kui Charles Manson rokkmuusikat mõjutas.

Guardian: popkultuuri tume kinnisidee Mansoni teemal.

Metal Hammer: Charles Manson saatis oma nime kasutanud Marilyn Mansonile omal ajal kirja ning see on pehnmelt öeldes segane.

Politico: USA valitsuse Kaspersky-vastastesse meetmetesse on jäänud sisse suur auk.

Vox: Amazon kasutab oma Seattle'i andmekeskust ka ühiselamu kütmiseks.

Axios: Facebook lubas kasutajatele teatada, kui nad Vene trollide lehti jälginud.

Atlantic: Uberi järjekordne pahandus ei puuduta ainult ettevõtet ennast.

Slate: Facebooki murtud lubadused, mis näitavad, et platvorm ei saa järelevalvega ise hakkama.

Times: Google on teeninud häiriva sisuga lastevideote pealt miljoneid.

VENEMAA

New York Times: Putini kodumaistele kriitikutele ei meeldi, kuidas USA-s valimistesse sekkumise juhtumit kajastatakse.

American Interest: Venemaa infosõjale vastu astumisel sõltub väga palju probleemi defineerimisest.

New Yorker: Vene meediatöötaja meenutas, kuidas Kreml käskis USA presidendivalimisi kajastada.

Times: KGB oli alati libauudiste edastamise meister, ammu enne sotsiaalmeedia sündi.

Spectator: Lääs peab Kremli avantürismi ohjeldamiseks näitama tugevust.

Window on Eurasia: Venemaa lasi Põhja-Kaukaasia äärmuslastel Lähis-Itta võitlema minna, et need seal surma saaksid.

New York Times salapärasest Venemaalt saabunud radiatsioonipilvest.

Window on Eurasia: Putini järjekordne relv - hübriidseadused.

Moscow Times: Siberis pandi püsti Minecrafti-stiilis Lenini kuju.

Window on Eurasia: Vene võimud kutsuvad kooliõpilasi üles endi seast "äärmuslasi" jahtima, kõik on "rahvaste sõpruse nimel".

Moscow Times: Kremli meedia üritas väita, et Putini kalendrid lähevad Suurbritannias müügiks nagu soojad saiad.

Window on Eurasia: uuringu andmetel aitavad kõige rohkem teisi inimesi need venemaalased, kel on endalgi vähe.

Moscow Times: Saksa parlamendis rahuteemalise sõnavõtuga esinenud vene koolipoiss saab kodumaal ähvardusi.

Samal teemal kirjutab ka Bloomberg ja nendib, et Putini poolt valla päästud patriotismituhin on ka tema enda vastu pöördumas.

Meduza heidab süvenenud pilgu ajalukku ja kirjutab aastakümneid saladuskatte all hoitud Novotšerkasski veresaunast.

Politico uuesti sellest, kuidas sai teoks Trumpi visiit Moskvasse aastal 1987.

Window on Eurasia: "Järjekindel vene rahvuslus saab olla ainult Läänele orienteeritud."

Meduza: Jaroslavlis kaitsesid politsei ja Navalnõi meeskond tegid koostööd, et kaitsta miitingule kogunenud geiaktiviste.

MUU MAAILM

LÄHIS-IDA

Guardian: Saudi Araabia juhitud koalitsioon takistab endiselt humanitaarabi ligipääsu Jeemenisse, eriti põhjaossa.

Daily Beast: kuidas väike grupp Iraagi häkkereid osutusid ISIS-e vastases tegevuses edukamaks kui mitmed riigid.

Guardiani reportaaž tapmistest, mis järgnesid Mosuli tagasivallutamisele.

Stratfor Worldview: ISIS-e sõjaline hävitamine ei tähenda Süüria puhul veel mingit selgust tulevikuks.

BBC: Türgi väidab, et USA lubas Süüria kurdidele enam relvi mitte anda. Valge Maja teatel on tegu aga abi täpsustamisega.

Politico: Türgi lootis, et Trumpist saab nende sõber, kuid praktikas on suhted ainult paremaks läinud.

BBC: Egiptuse president lubab terroristidele jõulist vastust.

Associated Press: holokausti üle elanud 102-aastane Iisraeli mees kohtus oma surnuks peetud venna pojaga.

Daily Telegraph: kuidas kangelaslik Afganistani politseinik kaaskodanikke oma elu hinnaga säästis.

AASIA

BBC: Hiinas puhkes skandaal seoses laste salajase süstimisega lasteaedades.

Stratfor Worldview tuletab meelde, et Hiinas on 35 linna, mis oma majanduse suuruse poolest on riikidega võrdväärsed.

BBC: kuidas Hiinast pärit uiguuridest vangid Tai vanglast põgenesid.

Guardian Põhja-Koreast üle jooksnud piirivalvuri tervisest, soovidest ja hirmudest. Kolmapäeval avaldati ka video hulljulgest põgenemisest.

Atlantic: olukord Põhja-Korea suunal pole kaugeltki rahunenud.

Washington Post suurest sumoskandaalist Jaapanis.

BBC: Jaapani naispoliitik võttis oma lapse parlamenti kaasa ja sai kolleegidelt riielda. Guardian samal teemal.

Quartz: Pakistani suurimaks äriimpeeriumiks on riigi relvajõud.

Associated Press: laste seksuaalne väärkohtlemine on Pakistani usukoolides väga levinud.

AMEERIKA

BBC: Argentina president lubas, et kaduma läinud allveelaeva juhtum lahendatakse igal juhul.

Guardian Argentina allveelaevaotsingute hetkeseisust.

BBC: El Salvadori kuritegelik rühmitus MS-13 korraldas Marylandi pargis võika hukkamise.

Guardian: tosin USA ja Euroopa ettevõtet jätkasid koostööd Brasiilia puidufirmaga, mille juhti süüdistatakse Amazonase piirkonnas toimunud veresaunas.

AFP: Ecuador hoiatas Assange'i, et ta ei võtaks sõna Kataloonia iseseisvumise toetuseks.

AAFRIKA

BBC persoonilugu Zimbabwe uuest liidrist Emmerson Mnangagwast. Mees ise lubab vabu valimisi ja seda, et Zimbabwe asub maailmaga taas suhtlema.

Atlantic sellest, kuidas Mugabel õnnestus nii kaua võimul olla.

Quartz soovitab Mugabele kohti, kuhu teised Aafrika diktaatorid on pensionile minnes jalga puhkama läinud.

Guardian: Robert Mugabel vedas, et ta sai Grace'i piksevardana kasutada.

Quartz: Läänes ülikooli lõpetanud aafriklased naasevad üha sagedamini kodumaale.

Vice News: ÜRO rahuvalvajatel on üha raskem Kesk-Aafrika Vabariigis täismahus sõjategevust ära hoida.

Quartz: võimuvõitlus Saudi Araabias avaldab mitmele Aafrika riigile otsest majanduslikku mõju.

AUSTRAALIA/OKEAANIA

Fiji Times: kuidas Fidžilt pärit Briti sõdur Eestis teenistuses käis.

BBC: Manuse saare suletavast laagrist on nüüd kõik põgenikud ja varjupaigataotlejad mujale kolitud.

Guardian: Vanuatu soovib, et kogu maailm nende traditsioonilist jooki kavat jooma hakkaks. Küsimusi tekitab aga narkootiline toime.