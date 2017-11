Trump tõrjus ajakirja Time aasta inimese tiitli

"Ajakiri Time helistas ütlemaks, et tõenäoliselt mind nimetatakse aasta inimeseks nagu eelmisel aastal, kuid ma pean soostuma intervjuu ja pildistamisega. Ma ütlesin, et "tõenäoliselt" pole piisavalt hea ja ma jätan selle vahele. Tänan sellegipoolest," kirjutas Trump sotsiaalvõrgustikus Twitter.

Eelmisel aastal valis Time aasta inimeseks suuremate kõhklusteta Trumpi. Tiitel antakse inimesele, kelle mõju hinnatakse sellel aastal kõige suuremaks, olgu see heas või halvas mõttes.

Kõigi aegade noorim aasta inimene oli 1927. aastal esimesena selle aunimetuse saanud ameerika lendur Charles Lindbergh, kes oli siis 25-aastane.

Varasemate võitjate hulka on kuulunud teiste seas Saksa kantsler Angela Merkel, USA keskpanga juht Ben Bernanke, Barack Obama, kes oli presidendiks valitud, kuid ei olnud veel ametisse asunud, poplaulja ja aktivist Bono, president George W. Bush, internetipoeketi Amazom.com tegevjuht ja asutaja Jeff Bezos ja sotsiaalvõrgustiku Facebook looja Mark Zuckerberg.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!