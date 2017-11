Ajaleht valis Ratase Eesti mõjukaimaks isikuks

Mõjukate tabelis teisele kohale paigutasid väljaanded president Kersti Kaljulaidi, kolmandale tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski, neljandale Tallinna volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti ja viiendale apteegi-, kinnisvara- ja meediaärimehe Margus Linnamäe.

Mõjukate esikümnest leiab veel Arvo Pärdi, Kadri Simsoni, Hans H. Luige, Yana Toomi ja Robert Kiti.

EPLi ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald kirjutas Ratase esikohale paigutamise kohta väljaandes, et nimest olenemata on peaminister üldiselt mõjukas inimene, aga Ratase edu üks eeldus, mis pole seotud tähtsa ametiga, on just inimlikkus ja kodune kasvatus.

"Ratas tõendab, et ka head ja siirad inimesed saavad (poliitikas) läbi lüüa. Alati ei pea olema kompromissitu sõdalane või lihtsalt jõhkard," sõnas Soonvald.

Mõjukaimaks nooreks nimetati vigursuusatajat Kelly Sildarut, kellele järgnesid tennisist Anett Kontaveit ja teadussaate "Rakett 69" võitja Karl Vilhelm Valter.

Ettevõtjate ja tippjuhtide seas mõjukamaks peeti tabelis Linnamäed, kellele järgnesid Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt ja Luminori juht Erkki Raasuke.