Merkel ei taha uusi valimisi

Kuna septembris valimistel loodetust tagasihoidlikuma tulemuse saanud Merkeli konservatiivide koalitsioonikõnelused Vabade Demokraatide ja rohelistega nurjusid, loodetakse nüüd sotsiaaldemokraatide (SPD) peale, kes valimiste järel otsustasid koalitsioonist välja jääda ja opositsiooni minna, vahendas BNS.

Reedel andsid SPD juhid järele ja ütlesid, et on valmis kõnelusi pidama.

Merkel ütles laupäeval Läänemere kuurortlinnas Kühlungsbornis parteikonverentsil: "Inimesed hääletasid. Ja ma ei poolda absoluutselt, et kui me ei suuda tulemustega midagi peale hakata, laseme inimestel uuesti hääletada."

Reutersi teatel sõnas Merkel, et tema eesmärk on valitsus võimalikult kiiresti paika panna.

"Euroopa vajab tugevat Saksamaad, uus valitsus tuleb paika panna kiiresti," rääkis Merkel.

Ta lisas, et on valmis sotsiaaldemokraatidega kõnelema, kuid rõhutas, et need kõnelused peavad tuginema vastastikusel austusel.