Paanika Londoni metroojaamas võis põhjustada vali sõnelus

Briti transpordipolitsei (BTP) postitas Twitterisse turvakaamera kaadrid kahest mehest, vahendasid Reuters ja BBC.

BTP usub, et nende vahel tekkis sõnasõda Oxford Circuse metroojaama ooteplatvormil. BTP soovib meestega rääkida, kuna arvab, et neil võib olla informatsiooni juhtunu ja sellega seotud asjaolude kohta.

Hiljem teatas BTP Twitteris, et kaks meest, vanuses 21 ja 40 eluaastat pöördusid vabatahtlikult politseijaoskonda ning nad kuulati üle.

BTP kinnitusel uurimine jätkub.

Politsei soovib rääkida kõigiga, kes olid evakuatsiooni ajal Oxford Circuse metroojaamas.

Politsei teatas reedel, et sai kella 16.38 ajal hulga kõnesid, milles teatati tulistamisest Oxford Streetil ja Oxford Circuse jaamas. Sündmuskohal politsei aga tõendeid tulistamisest ei leidnud.

16 inimest sai aga vigastada metroojaamast põgenemise käigus.

Ostlejad pidid püsima Oxford Streetil kauplustes, kuni relvastatud politseinikud toimunut uurisid.

Esialgu reageeris politsei juhtunule kui võimalikule terrorismiintsidendile.

Briti transpordipolitsei sõnul usuvad nad, et enne paanika tekkimist oli metroojaamas ooteplatvormil kahe mehe vahel sõnelus.

We appealed for information following an incident at Oxford Circus yesterday. Since the appeal two men, aged 21 and 40, attended a police station voluntarily and were interviewed. Thank you to everyone who helped to share the appeal. The investigation continues.