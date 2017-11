Rene Kundla: valitsus peaks arvestama vaid laekunud trahvirahadega

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles nädal tagasi erakonna volikogul, et alkoholiaktsiisi tõus on vajalik alkoholitarbimise vähenemiseks. Jüri Ratas ütles järgmist: "Alkohol ei ole tarbekaup ega esmavajadus, selle liigtarvitamine lõhub meie peresid ja röövib inimeste elusid."

Olen Jüri Ratasega nõus, kuid sellisel juhul peab valitsus endale aru andma ka selles, et alkoholiaktsiis ei tohiks olla riigieelarve jaoks "esmatarbekaup". On ju kummaline, et valitsus planeerib eelarvesse inimeste pahesid ning kui inimesed ei rakenda neid vajalikul määral, siis tekivad valitsusperes vähese alkoholitarbimise tõttu tülid, mis röövivad aega.

Samamoodi ei tohiks olla ette planeeritavad tubakaaktsiis, hasartmängumaks, liiklustrahvid ja muu selline pahedest tulenev tulu. Ei peaks ju riigieelarvet tehes lootma inimestele, kes kasiinos olematu mänguõnne tõttu end purju joovad, liikluses kiiruse ületamisega vahele jäävad ja siis närviliselt suitsu tõmmates trahviotsust ootavad.

Selge on see, et inimesed siiski patustavad, kuid sellest laekuv raha peaks riigikassa jaoks olema n-ö tagantjärele arvestatav ehk näiteks 2020. aasta eelarvet vastu võttes saaks arvestada vaid selleks ajaks laekunud 2019. aasta paturahaga. Taibukamad kaasamõtlejad on jõudnud järeldusele, et kui me hakkame arvestama raha tagantjärele, siis jääb ju üks aasta laekumisi vahele. Usun, et paturahast vaba paastueelarve aasta tuleks kõigile kasuks.

Inimesed omalt poolt võiks aga jätta kurtmata, kui raske on nende elu, et nüüd peab sõitma Lätti alkoholi ostma. Vaadates sotsiaalmeedias sellelaadseid postitusi, taban end tahes-tahtmata mõttelt, et kas tõesti on neil inimestel kodus kõik niivõrd korras, et jääb aega ka alkoralliks. Kui see tõepoolest nii on, siis milleks kurta, järelikult oleme riigina jõudnud kunagi ihaldatud Soome heaolu tasemele.

Mõelge veidi sellele ajale tagasi, kui me seadsime endale põhjanaabreid eeskujuks, kuid samal ajal itsitasime vähem ja rohkem avalikult Soome vodkaturistide üle. Nüüd oleme ise muutumas lätlaste silmis samasugusteks. Võib-olla suudaksime minna hoopis teist teed ning tarbida alkoholi vähem, aga jätta sellest saadava tulu oma riigi eelarvesse.