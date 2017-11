ERR Brüsselis: Rakke õpilased näitasid EL-i haridusministritele roboteid

Rakke põhikooli õpilased näitasid Brüsselis Euroopa Liidu haridusministritele, mida nad on õppinud robootikaringis. 126 õpilasega koolis on robotid õppetöö harmooniline osa, mille üks põhjus on ilmselt see, et robootikaringi juhib muusikaõpetaja.

Rakkel on robotitega eriline suhe. Pea kolmandik põhikooli 126 õpilasest käib robootikaringis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Carolini ja Sandra lennutas robotihuvi Brüsselisse. Neil oli kaasas sületäis piiksuvaid, vilkuvaid ja pealtnäha kontrollimatult ringivuravaid kaaslasi, kes tuli ministrite saabumiseks ära taltsutada.

Ministrite saabumise ajaks olid robotid programmeeritud ja käitusid korralikult.

"Programmeerimine ja robootika on suurepärane viis õpetada lastele neid oskusi, mida nad tulevikus vajavad," rääkis Hollandi haridus- ja kultuuriminister Ingrid van Engelshoven.

Saksamaa haridus- ja teadusministeeriumi riigisekretäri Georg Schütte sõnul on Saksamaal spetsiaalsed koolid, kus programmeerimist õpetatakse.

"Ma ei tea, kas kõik lapsed teevad seda igapäevaselt. Ma arvan, et mitte. Meil on spetsiaalsed koolid, kus õpetatakse programmeerimist, on koolid, kus treenitakse lapsi, et nad oskaksid selliseid masinaid programmeerida. Ja ma arvan, et see on oluline," vastas Schütte küsimusele, kas Saksamaal on see tavaline, et lapsed tegelevad robootikaga.

Horvaatia haridus- ja teadusminister Blaženka Divjak usub, et Eestilt on palju õppida.

"Me pakume igale kuuenda klassi õpilasele mikroarvuti, et programmeerida ja lahendada probleeme. Aga me peaksime üksteiselt õppima. Horvaatia haridusministrina saan öelda, et meil on Eestilt palju õppida, nii et laske aga käia," sõnas ta.

Carolin ja Sandra näitasid, kuidas robotite abil saab edasi anda teadmisi, mida ollakse harjunud õpetama füüsika- või matemaatikatunnis.

Nende juhendaja robootikaringis on aga hoopis muusikaõpetaja Leelo Ambos. Robootikaringi asus ta juhtima enda laste huvide pärast.

"Kedagi teist ei olnud sellel hetkel, et neid lõbustada robootika alal," märkis ta.

Ambos ütles muigega, et paljud õpilased on temast märksa targemad ja ta on sellega leppinud. Tema ülesanne on öösiti üleval olla ja projekte kirjutada, et oleks raha, mille eest roboteid osta.

"Minu osa on toetada neid logistika ja vahendite alal, aga ma ammu juba ei saa aru, mida nad teevad," tõdes Ambos. Ta märkis, et rahastus robootikaõppele oleks hea.

"Praegu enamus, mida ma teen, on õhinapõhine. Et oleks võimalik osta vahendeid, et ma ei peaks kulutama öötunde, et otsida järgmisi võimalusi ja otsida sponsoreid. Praegu me oleme laenanud kokku, lisaks enda robotitele küsisime ka Sõmeru ja Rakvere vanemad variandid, et meil ikka jätkuks, sest lapsed olid hädas, ei olnud millega tulla," selgitas õpetaja.