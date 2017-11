Lähipäevad on tuulised ja sajused

Lähipäevade ilm on vihma- ja lörtsisajune ning tuul tõuseb.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu levib üle kogu Eesti, kohati on sadu tugev. Puhub ida- ja kagutuul 5 kuni 10, Liivi lahe ümbruses ja põhjarannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on 0 kuni +4 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves ilm, sajab vihma ja lörtsi, sadu on Lääne- ja Põhja-Eestis tugev. Õhutemperatuur on +1 ja +5 kraadi vahel.

Päeval on pilves selgimistega ilm, laussadu taandub põhja poole, kuid mitmel pool on vihma- ja lörtsihoogusid. Mandril puhub kagu- ja lõunatuul 7 kuni 12, iiliti kuni 15 meetrini sekundis, saartest alates pöördub tuul edelasse ja läände ja tugevneb 9 kuni 14, rannikul puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 6 kraadi.

Järgmine nädal ilma poolest väga ei erine. Esmaspäevast neljapäevani on kõigil päevadel oodata peamiselt vihma- ja lörtsisadu. Nädala esimene pool tuleb ka tuulisem - esmaspäeval ja teisipäeval võivad saartel ja rannikualadel edela- ja lõunatuule puhangud ulatuda 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur päevasel ajal on kergelt plusspoolel, kuid öösiti võib sisemaal ka kuni paari-kolme kraadiga miinusesse langeda.