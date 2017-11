Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Endine rahandusminister, Reformierakonda kuuluv riigikogu rahanduskomisjoni kuuluv Aivar Sõerd leiab, et valitsuse otsus alkoholiaktsiisi vähendada tähendab siiski piirikaubanduse jätkumist. Sama meelt on rahanduskomisjoni vabaerakondlasest liige Andres Ammas.

Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

