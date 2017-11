Hondurase president taotleb tagasivalimist

Hernándeze konservatiivne Rahvuspartei, millel on parlamendis ülekaal, väidab, et 2015. aasta ülekohtu otsuse põhjal on presidendil õigus teisele ametiajale.

Opositsioon nii ei arva ja väidab, et kohtul ei ole võimu 1982. aastal vastu võetud põhiseaduse sätete üle.

2013. aastal võimule tulnud 49-aastane Hernández on valimiste soosik, kuid peale tema on veel kaheksa kandidaati.

Tema lähimad vastased on endine televisiooni uudisteankur Salvador Nasralla (64), kes esindab vasakpoolset ühendust Opositisooniliit Diktatuuri Vastu ja paremale kalduva Liberaalse Partei kandidaat Luis Zelaya (50).

Pealinnas Tegucigalpas on olnud valimiste eel rahulik, kuid analüütikud hoiatavad, et rahu võib osutuda petlikuks ja presidendi soov iga hinna eest võimule jääda pinged lahvatada.

"Esimest korda ei käi võistlus konservatiivide ja liberaalide, vaid diktatuuri ja demokraatia vahel," ütles politoloog Victor Meza.

Hernándeze põhivastased väidavad, et valimiskomisjon valmistub võltsimiseks, et ametisolev president võitjaks kuulutada. Komisjon eitab seda ja juhib tähelepanu 16 000 vaatlejale, kellest 600 on välisriikidest.

Lisaks presidendile valitakse pühapäeval ka kolm asepresidenti, 128-liikmeline kongress, 20 esindajat Kesk-Ameerika parlamenti ja 298 linnapead.