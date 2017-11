Karnau: Reformierakond vajab uut juhti

Lobjakas märkis, et suure tõenäosusega on pärast 2019. aastal toimuvaid riigikogu valimisi Eesti uus peaminister Kaja Kallas (RE).

"Kaja Kallas oleks nagu Taavi Rõivas paari aasta eest peaminister Kristen Michali valitsuses, kuna selle skeemi autor on Kristen Michal koos Rain Rosimannusega. Sellel on palju kandvaid motiive, mitte kõige väiksem neist ei ole Michali isiklik konflikt praeguse Reformierakonna juhi Hanno Pevkuriga. Ühesõnaga käima on lükatud sündmusteahel, mida Kaja Kallas poleks oma jõududega käima lükata saanud, kuid tema nõusolekuga muutub päris tõenäoliseks, et Pevkur enne valimisi kukutatakse, erakonda juhib peaministrikandidaadina Kaja Kallas ning ei ole üldse võimatu, et ta need valimised võidab," arvas Lobjakas.

Karnau märkis, et pärast seda kui Reformierakonda on juhtinud Siim Kallas ja Andrus Ansip väga edukalt, siis erakond on pärast Ansipi taandumist sattunud segadusse ja pole suutnud endale leida uut karismaatilist liidrit.

"Nagu nägime, siis Taavi Rõivas ei saanud selle rolliga hakkama ja ka Hanno Pevkuri puhul on küsimusi rohkem. Kas või see, et ta pole suutnud ennast kehtestada liidrina ja kui vaadata tema põhilist konkurenti Kristen Michalit, siis ülemäärast karismat ja ülemääraseid liidiromadusi sellest isikust välja ei pulbitse, mistõttu on selge, et see erakond vajab uut liidrit," arvas Karnau.

Lobjaka sõnul peab ka mainima, et kui Kristen Michal on vähegi ratsionaalne, siis ta on loobunud mõttest erakonda juhtida või Eestit juhtida ettenähtavas tulevikus tänu sellele taagale, mida ta kannab minevikust.

"Oli näha ka jaanuarikuus, kui ta kaotas Hanno Pevkurile valimised ja see on ka põhjus, miks ta otsib aseainet Pevkurile. See skeem on Reformierakonnale kohaselt väga formalistlik ja hävitavalt legalistlikult täpne. Reformierakond peab jaanuaris 2019 valima endale juhi. Siis on kaks kuud jäänud riigikogu valimisteni. Selge on see - nagu on öelnud Siim Kallas, Andrus Ansip - kaks kuud varem pole neid valimisi mõtet teha, hilisemaks neid lükata ei saa ning kui need ettepoole tuuakse, siis mõttega, et uus juht saaks minna valimistele ehk need tuuakse siis piisavalt ettepoole," arvas Lobjakas ja lisas, et ilmselt juba 2018. aasta suvekuudel.

"Kaja Kallas on ainukene inimene, kes Pevkuri vastu üles seatakse. Keegi teine Pevkurit ei lööks," ütles Lobjakas.