Samost: Kallase jaoks on Michali ettepanek pesuehtne lõks

Samost märkis Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et Reformierakonna aseesimehe ja europarlamendi saadiku Kaja Kallase otsusest sõltub praegu väga suurelt, kuidas Reformierakond edasi läheb.

Ajakirjanik Ainar Ruussaar tõdes, et pärast Andrus Ansipi lahkumist erakonna juhi positsioonilt ja ka Siim Kallase lahkumist sellelt positsioonilt, on Reformierakonnas tekkinud vaakum ning erakond ei tunneta tugevat liidrit.

"Ansipile järgnenud erakonna juhid on olnud ilmselt liberaalsemad, demokraalikumad ja seega ka vähem jõulised," tõdes Ruussaar.

Samosti sõnul on see selge ja tõi näiteks Taavi Rõivase, kes oli valitsusjuht lausa kaks korda. "Ja tema enda sõnu kasutades, ei tegelenud valitsus muuga kui peenhäälestusega. Hea küll, haldusreformi alustamine oli ka nende valitsuste teene," ütles Samost.

"Aga kui tulla Kaja Kallase ja Kristen Michali teema juurde tagasi, siis tuleb vaadata hoopis teise nurga alt kui seni on tehtud väiteid, et Kristen Michal on käinud Kaja Kallasele pakkumas võimalust kandideerida erakonna esimeheks," ütles Samost.

"Mida on Kaja Kallasel sellisest pakkumisest võita? Ma pakun, et tema jaoks on see kõige pesuehtsam lõks. Samas kui Kristen Michali jaoks, kui Kaja Kallas võtaks vastu sellise pakkumise, oleks viimane šanss säilitada Reformierakonnas oma senine mõju ja positsioon," leidis Samost.

Samosti sõnul oleks Kaja Kallas jaoks kõige lihtsam avalikult öelda, et ta tahab erakonna esimeheks kandideerida, kas korralisel erakonna kongressil, mis oleks valimisi silmas pidades natukene halb variant või kandideerida kõigepealt valimistel näiteks erakonna teise numbrina ja saada Harju- ja Raplamaalt ülikõva tulemus, parem tulemus kui Hanno Pevkuril.

"Oletame, et Reformierakonnal läheb hästi ja võidab valimised ja moodustab valitsuse. Kaja Kallasel oleks võimalik võtta mingi väga oluline ministriportfell ja sealt juba kandideerida erakonna esimeheks, kui ta soovib," märkis Samost.

Samost on seisukohal, et kui Kaja Kallas seda praegu ütleks avalikult ilma Kristen Michali toeta Hanno Pevkurile, lepiks kokku sisevalimiste korraldamises mõistliku tähtajaga, siis see oleks see, millest erakond tervikuna võidaks ja ka Kaja Kallas ise võidaks.

"Kui ta võtaks mingisuguse salakokkuleppe Kristen Michali poolt ja isegi kui see nii ei oleks, jääks alatiseks püsti küsimus, kes ta siis tegelikult on, keda ta esindab, milline on Kristen Michali tegelik roll Reformierakonnas. Mida me praegu näeme, on tegelikult Kristen Michali sisuliselt viimane katse oma võimu ja mõju püsti hoida," nentis Samost.