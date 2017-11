Merkeli liitlane peab parimaks uut koalitisooni SPD-ga

Saksa kantsleri Angela Merkeli kristlike demokraatide (CDU) Baieri sõsarpartei (CSU) esimees avaldas pühapäeval arvamust, et Saksamaa jaoks on parim variant uus koalitisoon sotsiaaldemokraatidega (SPD).

SPD kinnitas pärast septembrivalimisi, et ei lähe Merkeliga uude suurde koalitsiooni, vaid jääb opositsiooni. Merkeli koalitsioonikõnelused Vabade Demokraatide (FDP) ja rohelistega aga luhtusid ja nüüd on taas päevakorral läbirääkimised SPD-ga.

Sotsiaaldemokraatide esimees Martin Schulz ütles reedel, et on kõnelusteks valmis.

"Konservatiivide ja SPD liit on Saksamaa jaoks parim variant, igal juhul parem kui "Jamaica", uued valimised või vähemusvalitsus," ütles Kristlik-Sotsiaalse Liidu esimees Horst Seehofer ajalehele Bild am Sonntag.

"Jamaicaks" kutsuti erakondade värvide põhjal CDU/CSU, roheliste ja FDP võimalikku koalitsiooni, millest asja ei saanud.

Merkel kinnitas laupäeval, et ei soovi uusi valimisi ja loodab juba õige pea uue valitsuse moodustada.

Lahkuv Saksa valitsus ei hakka EL-i asjus suuri otsuseid tegema

Merkeli kabinetiülem Peter Altmeier ütles pühapäeval leheusutluses, et kohusetäitjana ametis olev valitsus ei hakka langetama otsuseid tähtsates poliitilistes küsimustes, mis võiksid siduda tema järglase käed.

Kantseleiülema ja portfellita ministri sõnul ilmutab lahkuv valitsus "kõigis Euroopa küsimustes konstruktiivset vaoshoitust", see puudutab ka Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ettepanekuid Euroopa Liidu reformimiseks.

"Brexiti-läbirääkimistel tegutseme me Euroopa Liidu heakskiidetud läbirääkimismandaadi raames ja parlamendi laia poliitilise konsensuse põhjal," ütles Altmeier ajalehele Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Kuna Merkel ei ole suutnud pärast septembrivalimisi uut valitsust veel moodustada, jätkab vana koosseis tööd kohusetäitjana.

AfD oma partei mõju kasvu

Paremäärmusluses süüdistatud Saksa protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD) näeb kantsler Angela Merkeli raskustes uut valitsust moodustada tõestust enda mõju kasvust, ütles kõrge parteiametnik laupäeval AFP-le.

AfD parlamendifratsiooni liider Alexander Gauland ütles intervjuus, et praegune segadus näitab, et nelja aasta eest asutatud AfD saavutas septembris peetud üldvalimistel oma peamise eesmärgi.

"Merkeli jaoks on see praegu allamäge minek ja see on osaliselt meie saavutus," ütles Gauland Potsdamis. "Tema aeg on täis - me tahame, et ta poliitiliselt areenilt lahkuks."

AfD tegi kampaaniat hüüdlause all "Merkel peab lahkuma", kritiseerides tema otsust lubada alates 2015. aastast Saksamaale rohkem kui miljon peamiselt moslemitest asüülitaotlejat.

Erakond kogus ligi 13 protsenti häältest, võites peavooluparteidelt miljoneid hääli ning jõudes esmakordselt föderaalparlamenti.

Kuigi Merkel võitis neljanda ametiaja, ei ole ta suutnud kokku panna valitsuskoalitsiooni. Tegemist on erandliku ummikseisuga Saksamaa sõjajärgses poliitikas.

Kuigi arvamusuuringud näitavad, et ummikseis ja uute valimiste korraldamine võib anda AfD-le veelgi parema tulemuse, oli Gauland prognooside tegemisel ettevaatlik.

"See ei ole meie asi kutsuda üles uutele valimistele ja me ei palu neid, kuid me oleme nendeks valmis," sõnas ta.

Küsitlused näitavad, et Merkeli konservatiivne blokk CDU/CSU ja selle peamine rivaal Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) kaotavad veelgi toetajaskonda, kui Saksamaal peaksid tulema uued valimised.