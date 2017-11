Haapsalus avati kodanikupäeva puhul uus lipuväljak

Pühapäeval tähistatava kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemise väärtust. 26. novembril 1918 võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kodanikupäev on aeg, mil saame hinnata seda, et Eestis kehtivad õigused ja vabadused, millest näiteks okupatsiooniaastatel ainult unistada võis. Üks tänavustest kodanikupäeva aumärgi saajatest, Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik nooremveebel Heiki Magnus on mees, kes on pühendanud end erinevate isamaaliste ürituste korraldamisele.

Magnus jäi aumärgist rääkides aga tagasihoidlikuks ja ütles, et see kuulub tegelikult kõigile, kes nendele ettevõtmistele kaasa on aidanud.

"Ma ei saagi öelda, et ta on minu jaoks. Mina olen küll see, kes selle vastu võtab, aga me oleme koostöös väga paljude inimestega korraldanud üritusi ja sündmusi Läänemaal ja Eestis ja need sündmused on eelkõige ikkagi Eesti eest elanud inimeste mälestuseks," rõhutas ta.

Haapsalu uue lipuväljaku õnnistustseremoonia toimus sümboolsel ajal, sest homme möödub sealsamas asuva läänlaste Vabadussõja mälestussamba taasavamisest 23 aastat. Ühtlasi anti pühapäeval Eesti Mälu Instituudile üle vabadusvõitlejate poolt nõukogude vangilaagris kogutud materjalid, mille hulgas on väga haruldased fotod, mille tegi metsavend August Ruben.

"See on tõesti esimene selline komplekt fotosid, mis on tõesti väga hea kvaliteediga ja suures formaadis, mis näitavad seda vangilaagrit praktiliselt iga nurga alt. Üldvaated, muidugi ka vangide enda tehtud portreed, grupifotod ja kõik nii edasi, mis on väga tänuväärt visuaalne materjal, sest vangilaagrites, kus sa igal minutil pidid oma ellujäämise eest võitlema, kas ei olnud võimalik või ei olnud ka lubatud neid hetki fotodele jäädvustada," kommenteeris Eesti Mälu Instituudi teadur-kuraator Martin Andreller.

Tänavused kodanikupäeva aumärgid antakse üle esmaspäeval Tallinnas toimuval pidulikul tseremoonial.