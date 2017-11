Vene kodanikufoorumil kõlas kriitika ja soov võimuga dialoogi pidada

See on juba viies kodanikufoorum. Selle mitteametlik juht on endine rahandusminister Aleksei Kudrin, kelle nõuandeid majandusvallas kuulab ka president Vladimir Putin kuulab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Foorumil osalejad aga rääkisid asjadest, mis vaevalt Vladimir Putinile meeldiksid.

"Kodanikühiskond ja ärimehed peavad täna keskenduma ellujäämisele," nentis näiteks ärimees Dmitri Potapenko.

Põhilised probleemid on riigi kasvav isolatsioon ja kestev majanduskriis. "Vähe sellest, et me ise oleme end okastraadi taha tõmmanud, me täidame isegi kaitse- ja sõjatööstushankeid välismaalt toodud tööpinkidega. Sest oma täpsustööpinke pole meil juba mitu aastat," rõhutas Potapenko.

Foorumile kogunesid need, keda ei saa nimetada opositsionäärideks, aga neil, nn liberaalidel, on Venemaa lähitulevikule oma ootused. Kui palju neist võiks realiseeruda Vladimir Putini järgmisel ametiajal?

Näiteks vähendada riigi rolli majanduses, soodustada seadusi, toetada kodanikühiskonda. Kui tõenäoline on, et võim kuulab neid algatusi?

"Tõenäosus on kindlasti üle nulli. Ma ütleksin et vähem kui 50 protsenti, aga kindlasti üle nulli," arvas poliitik Sergei Markov.

Venemaa kodanikufoorumil ongi need institutsioonid, mis loovad sideme ühiskonna ja võimu vahel. Sellepärast on meil siin sel aastal märkimisväärselt rohkem ministreid. Mulle tundub, et foorum on koostööks valmis ja meie seisukohti võetakse kuulda," leidis omakorda eksminister ja kodanikuinitsiatiivi komitee esimees Kudrin.

Räägitakse, et härra Kudrin valmistab Valdimir Putini järgmise ametiaja programmi. On võimalik, et siin välja töötatud ideed kasutatakse ühe lugeja jaoks," arvas munitsipaalsaadik ja ajakirjanik Ilja Azar.

See lugeja on president Vladimir Putin. Selles, et ta juhib Venemaad järgmised kuus aastat, keegi foorumi osalenutest ei kahelnud.