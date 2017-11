ÜRO: Jeemenis vajab hädasti humanitaarabi 11 miljonit last

"Täna on õigustatud öelda, et Jeemen on maailmas üks halvemaid kohti, kus olla laps," ütles UNICEF-i Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika haru juht Geert Cappelaere.

"Jeemenis on praegu alatoitunud ning pea iga Jeemeni poiss ja tüdruk" vajab hädasti humanitaarabi, ütles Cappelaere Jordaania pealinnas Amman.

"Praegu sureb meie hinnangul ennetatavate haiguste tagajärjel Jeemenis üks laps iga 10 minuti tagant," lausus ta.

"Jeemeni sõda on kahjuks sõda laste vastu," rõhutas Cappelaere ja lisas, et alates 2015. aasta märtsist, mil Saudi Araabia koalitsioon Jeemenis sekkus, on Jeemeni sõjas surma saanud pea 5000 last.

ÜRO andmeil on sõjategevuses surma saanud umbes 8600 inimest, lisaks on 2000 surnud koolerasse.

ÜRO ametnikud hoiatavad, et Jeemenis võib puhkeda viimaste aastakümnete suurim näljahäda, kui Saudi Araabia juhitud koalitsioon ei tühista mässulistele kehtestatud blokaadi.

Koalitsioon leevendas blokaadi Sanaas, kus laupäeval maandus ÜRO lennuk vaktsiinidega. Samas tugevdas koalitsioon haaret mässuliste kontrollitud Hodeida sadama üle, mille kaudu liikus Jeemenisse suurem osa ÜRO egiidi all saadetud humanitaarabist.

Cappelaere tervitas Sanaa lennujaama taasavamist, kuid rõhutas, et abi peab jõudma kohale rohkem.

Lääne-Jeemeni sadamasse saabus üle nädalate taas toiduabi

Jeemeni mässuliste kontrollitud Saleefi sadamasse saabus pühapäeval üle kolme nädala esimene toiduabisaadetis, ütles ÜRO ametnik.

Esmaspäeva varahommikul laaditakse sadamas maha 25 000 tonni nisu, teatas Maailma Toiduprogrammi Lähis-Ida ja Põhja-Ameerika haru pressiesindaja Abir Atifa.

Iraan: saudide veretöö eest Jeemenis vastutab ka USA

Saudi Araabiat toetades vastutab Jeemenis sõdiva Saudi koalitsiooni veretöö eest ka USA, teatas Iraan pühapäeval.

Saudide juhitav koalitsioon võitleb alates 2015. aastast Jeemenis šiiamässuliste huthidega, keda toetab Teheran.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Bahram Ghassemi ütles, et Valge Maja reedene avaldus Ar-Riyadi toetuseks "tõestab selgelt ja vähimagi kahtluseta Ameerika osavõttu ja vastutust julmade tegude eest, mida Saudi Araabia Jeemenis korda saadab".

Washington kinnitas avalduses toetust Saudi Araabiale Iraani revolutsioonikaardi agressiooni ja rahvusvahelise õiguse jämeda rikkumise vastu.

Šiiitlik Iraan ja sunnide kuningriik Saudi Araabia heitlevad Lähis-Idas mõjuvõimu pärast juba pikemat aega ning toetavad vastaspooli käimasolevates Jeemeni ja Süüria konfliktis.

Nad katkestasid diplomaatlised suhted 2016. aasta jaanuaris, kui mõjuka šiiavaimuliku hukkamisest raevunud Iraani meeleavaldajad jooksid tormi Saudi Araabia diplomaatilistele esindustele.

Novembri algul süüdistas Saudi Araabia Iraani otseses agressioonis, sest Saudi väed tulistasid alla huthide raketi, mille sihtmärgiks oli Ar-Riyadi rahvusvaheline lennuväli.

Ghassemi kinnitusel ei ole Iraanil Jeemenis sõjalisi sidemeid, kuid Teheran on öelnud, et toetab huthisid poliitiliselt.

Jeemenis tapeti droonirünnakus seitse Al-Qaeda võitlejat

Jeemeni lõunaosas sai droonirünnakus surma seitse arvatavat Al-Qaeda liiget, ütles julgeolekuametnik pühapäeval.

Ainus Jeemenis relvastatud droone lennutav riik on USA.

"Tõenäolisel Ameerika droon" ründas öösel Lõuna-Jeemenist Shabwa provintsist riigi keskosas asuvasse Baydasse viival maanteel kolme autot ja tappis kõik seitse autodes olnud Al-Qaeda liiget.

Washington peab Jeemenis tegutsevat Araabia Poolsaare Al-Qaedat (AQAP) äärmusrühmituse kõige ohtlikumaks haruks. Sõda AQAP vastu on kestnud juba pikalt, kuid president Donald Trumpi võimule tulles on see hoogustunud.