Raimond Kaljulaid: Eestis on uue erakonna loomiseks soodne aeg

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid leiab, et aeg uue erakonna tekkeks on küps, sest inimestel on huvi poliitikas osaleda, kuid mitte praeguste erakondade kaudu.

"Arvestatav osa mõjukaid ettevõtjaid, riigiametnikke, aga ka eri erakondade poliitikuid tunneb, et selliseks liikumiseks on vajadust ja ruumi. Paljude meelest on vaja midagi, mis raputaks Eesti poliitikat ning avaks tee uutele tulevikku vaatavatele ideedele ja inimestele. Selliseid mõtteid on paljudel," kirjutab Kaljulaid Eesti Päevalehe arvamusloos.

Tema sõnul on viimaste valimiste väikest aktiivsust on põhjendatud haldusreformiga, kuid analüütilised kokkuvõtted näitavad, et see ei olnud haldusreformiga seotud ning inimesed jätsid valiku tegemata mingitel muudel põhjustel.

"Eriti pööraksin tähelepanu sellele, et noored, kes said esimest korda valimisõiguse, otsustasid valimistest mitte osa võtta. Praegused erakonnad ei kõneta nooremat põlvkonda," arvas ta.

Kaljulaidi sõnul on paljude meelest vaja midagi, mis raputaks Eesti poliitikat ning avaks tee uutele tulevikku vaatavatele ideedele ja inimestele ning kahtlemata on Eesti En Marche’i! tekkimiseks vaja tugeva visiooniga karismaatilisi liidreid. "See on peamine väljakutse, millele head vastust veel ei ole," nentis ta.

Kaljulaid märkis, et ta ei imestaks, kui tuleks välja, et hiljuti IRL-ist lahkunud Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna on uue erakonna loomisele tõsiselt mõelnud või koguni valmistavad seda ette või uue erakonna loomisele liiguksid ka Kaja ja Siim Kallase mõtted, kui Reformierakonda ei õnnestu üle võtta ega korda teha.

Kaljulaidi arvates liituksid uue parteiga paljud targad ja juhtimiskogemusega inimesed era- ja avalikust sektorist.

"Ükski paigas väärtustega inimene ei soovi osaleda poliitilises teatris, kus välja peegeldatakse ühtesid väärtuseid, seesmiselt aga järgitakse teisi. Kui praegustele erakondadele tekib usutav alternatiiv, võib selle tõmbejõud olla erakordselt ja üllatavalt suur," märkis Kaljulaid.