"Kaljulaiu avalduse taga on ilmne motivatsioon - ta paigutab oma mõttes uue erakonna ainult ühte, paremliberaalsesse serva. Ta räägib ettevõtjatest ja ettevõtlikest inimestest. Selline jutt tuleneb tema ja Keskerakonna nägemusest, et selline konkurent Reformierakonnale oleks järgmistel valimistel hea ja killustaks poliitikamaastiku paremserva veelgi, kus juba täna on neli erakonda kui konservatiivid juurde võtta," rääkis Kaju Vikerraadio hommikuprogrammis.

Kaju hinnangul on tehnilise analüüsi järgi poliitikamaastiku paremtiib täna täis ning uue erakonna järele pole vajadust. Samas möönis ta, et ettevõtlike inimeste seas on juba mõnda aega olnud pinget ja frustratsiooni selle üle, kuidas parempoolsed erakonnad tegelikkuses nende huve esindavad.

"See frustratsioon on seotud ennekõike sellega, mis Reformierakonnas toimub ja selle jutu ajalugu on juba Ansipi aegses Reformierakonnas. Osadel inimestel on kahtlus, kas Reformierakond ikka on see paremliberaalne erakond, millisena ta alul loodi. Samas tuleb tunnistada, et paremliberaalseid valijaid on vähe ehk me ei saa rääkida massierakonnast kitsalt selle maailmavaate puhul. Ehk pinget seal küll on, aga iseküsimus, kas tekib tõsiseltvõetav väljakutsuja."

Kaju ei usu ka, et vaatamata sisepingetele ootaks Reformierakonda ees pereheitmine ning et lahkujad võiks luua uue erakonna. Esiteks on Reformierakonna toetus uuringutes kõrge, mida kinnitasid ka kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemused, kus erakond sai Kaju hinnangul väga hea tulemuse ja osades omavalitsustes lausa üllatustulemuse.

"Ka need Reformierakonna tipud, kes praegu otseselt võimul pole, teavad väga hästi, et lahkumine pole kunagi kerge. Nagu suve hakul üks reformierakondlane mulle tunnistas, siis küsimus on selles, kas on liider, kes ees seinast läbi minnes jätab järele nii suure augu, et ka teised sellest läbi mahuvad. Ehk küsimus on liidris."

Kaju sõnul on Eestis küll hulga erakondadest "üle jäänud poliitikuid", nagu näiteks Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson, aga pelgalt sellistele inimestele uut erakonda luua ei saa.

"Vastupidi - uue erakonna edu pant saab olema see, kui palju suudetakse vältida poliitilist taaskäitlemist ehk mujalt üle jäänud inimeste ülevõtmist. Uus erakond suudab edukas olla ikka siis kui suudab mobiliseerida protestivat opositsiooni valimistel. Nemad tahavad valida midagi muud ja siis on vaja liidreid, kes on puutumata poliitilisest radioaktiivsusest."