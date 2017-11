Koostöös personali sihtotsingufirmaga Amrop kaasati konkurssi rohkem kui 60 tippjuhi kandidaati. Lõppvooru pääses neist 7.

RKAS-i nõukogu esimehe Sulev Luiga sõnul osutus Kati Kusmini puhul määravaks tema sobivus RKAS-i vajadustega järgnevatel arenguperioodidel.

„Kandidaat paistis tugevas konkurentsis silma oskuste ja isikuomadustega, mis võimaldavad tal parimalt hakkama saada järgnevalt eesseisvate väljakutsetega,“ märkis Luiga.

Kati Kusmini sõnul motiveeris teda RKAS-i juhatuse esimehe ametikohale kandideerima põnev juhtimisalane väljakutse.

„Olin seni avaliku sektori enda jaoks välistanud, kuid viimasel ajal on mitmed tugevad tippjuhid erasektorist riigiameteid või –ettevõtteid juhtima liikunud ja see innustas. RKAS on äriliselt tugev ettevõte ja kinnisvaraarenduse osas näidanud suurepärast kvaliteeti. Kindlasti saan omalt poolt panustada ettevõtte efektiivsuse ja juhtimiskvaliteedi tõstmisele ning klienditeeninduse edendamisele, et olla riigi kinnisvara haldamise osas usaldusväärseks partneriks.“

Kati Kusmin on tegutsenud juhatuse liikmena börsiettevõtetes Silvano Fashion Group ja Baltika, juhatuse esimehena ETK-s ja Kalevis ning erinevatel juhipositsioonidel Tallinna Kaubamajas, Reval Hotelligrupis ning Hotell Olümpias. Kati on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Uue juhatuse esimehe volitused kehtivad ettevõtte põhikirja kohaselt kolm aastat.

RKAS-i juhatus on kolmeliikmeline ja sinna kuuluvad lisaks uuele juhatuse esimehele finantsdirektor Piia Kallas ja haldusdirektor Tanel Tiits.

Täielikult riigi omanduses olev RKAS annab tööd enam kui 250 inimesele.