Margus Tsahkna: mina hetkel uue erakonna loomisega ei tegele

"Kohalike volikogude valimiste ajal oli päris palju kuulda inimeste rahulolematust olemasolevate erakondadega - et justkui polegi kedagi valida. Samamoodi kostus nurinat olemasolevate erakondade endi seest. Samas ei ole ma näinud siiani mingit tõsist initsiatiivi uue erakonna loomiseks," ütles endine IRL-i esimees, parteitu Tsahkna ERR-i uudisteportaalile.

Küsimusele, kas ta ise ei ole võimaliku uue erakonna loojate seas, vastas Tsahkna naerdes: "Mina võtan asja praegu väga rahulikult ja uue erakonna loomisega ei tegele."

Poliiitku sõnul räägivad uue erakonna loomisest täna kõige rohkem olemasolevad parlamendierakonnad ise, eriti Reformierakond. Selle taga on Tsahkna sõnul hirm, et äkki keegi teebki uue erakonna.

Tsahkna arvates pole mõtet spekuleerida, kas uus jõud võiks tekkida pigem paremtiivale, sest klassikaline parem-vasakjaotus poliitikamaastiku kirjeldamisel enam ei tööta.

"Pigem ootavad inimesed, et tekiks uus jõud, kel on piisavalt kompetentsi ja kes viiks elu edasi. Kas see on parem- või vasakpoolne, pole nii oluline," sõnas Tsahkna.