Kui loetud oli 57 protsenti häältest, oli valimistribunali teatel juhtimas Nasralla, vahendas BBC.

Nasralla toetus on esialgu veidi üle 45 protsendi, Hernándezil veidi üle 40 protsendi.

Arvamusküsitused pakkusid võitjaks Hernándezi.

Veidi enne seda, kui valimiskomisjon osalised tulemused teatavaks tegi, ütles Hernández oma toetajatele, et ta on võidus kindel. Toetajad hüüdsid seepeale loosungeid "Veel neli aastat!".

Nasralla oli sama kindel enda võidus. Juba enne osaliste tulemuste avalikustamist ütles ta oma toetajatele: "Me võidame!".

Hernándeze konservatiivne Rahvuspartei, millel on parlamendis ülekaal, väidab, et 2015. aasta ülemkohtu otsuse põhjal on presidendil õigus teisele ametiajale. Opositsioon nii ei arva ja väidab, et kohtul ei ole võimu 1982. aastal vastu võetud põhiseaduse sätete üle.

Valimas käis kuus miljonit inimest.

Lisaks presidendile valitakse kolm asepresidenti, 128-liikmeline kongress, 20 esindajat Kesk-Ameerika parlamenti ja 298 linnapead.