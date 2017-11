Mait Palts: keerukam maksusüsteem võib suurendada ümbrikupalga maksmist

Kaubandus-tööstuskoja koja peadirektor Mait Palts ütles, et kuna maksusüsteem muutub tulevast aastast keerulisemaks, võib see kajastuda ka ümbrikupalkade maksmises.

"Inimesed saavad täna maksusüsteemi muutustest aru valdavalt nii, et süsteem läheb keerulisemaks. Ja keerulisemaks ta ju läheb, see on fakt," lausus Palts maksuametis toimunud pressikonverentsil.

Kindlasti ei saa Paltsi sõnul rääkida sellest, et kellelgi kaoks ära motivatsioon ausalt töötada, kuid kui süsteem läheb keerukamaks, siis see motiveerib varasemast rohkem kasutama kõige lihtsamat meetodit: jätame üldse maksud maksmata ja arveldame netosummades.

"See on üks tunnetus, mida turg näeb, kui süsteem läheb keerukamaks. See ei motiveeri kedagi ausamalt käituma ja riske võtma, mis keerukama süsteemiga võivad omakorda kaasneda," lisas Palts.

Palts lausus statistikale tuginedes, et juba täna on näha, et ümbrikupalga osakaal palgast kasvab, mistõttu pole ta kuigi optimistlik järgmise aasta pildi osas.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann nõustus, et üks komponent vabatahtlikus maksumaksmises on maksukeskkonna lihtsus.

"Hindame neid riske ja vaatame ilminguid. Tänu andmetele, mis meile iga kuu laekuvad, on võimalik seda monitoorida, et kas see negatiivne stsenaarium käivitub või mitte," ütles Reitmann.

"Loodame, et ta nii ei lähe. Üksikisiku kohta ei ole summad nii suured," lausus Reitmann.