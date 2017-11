India kohus mõistis laevakaitsjad õigeks

Välisministeeriumi teatel on advokaatidelt saadud info kohaselt India prokuratuuril võimalus otsus edasi kaevata 90 päeva jooksul. Millal reaalselt mehed vanglast välja saavad, ei osanud välisminister Sven Mikser veel öelda.

"Meie soov ja lootus on, et seda edasikaebamist ei tuleks. Otsuse edasikaebamata jätmise osas saab teha ka kiiremini kui 90 päevaga ning me töötame selle nimel, et mehed saaksid selle väga pikale veninud saaga võimalikult ruttu selja taha jätta," ütles välisminister Sven Mikser ERR-ile.

Ministri sõnul loodab Eesti konsul Indias meestega kohtuda lähemate tundide jooksul, samuti saadetakse Tallinnast peamajast Indiasse õigus- ja konsulaarvaldkonna töötajad, et aidata kaasa meeste vabadusse pääsemisele ja Eestisse toomisele.

Neli aastat vangistuses

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste kõrval ka 23 välismaalast - 14 Eesti kodanikku, kuus britti ja kolm ukrainlast. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 2016. aasta 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Sama aasta jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist. Kohtuistungid kaebuse osas algasid India kohtus alles 2016. aasta oktoobris ning kohus lõpetas Eesti laevakaitsjate apellatsioonikaebuse kuulamised 30. novembril.

Apellatsiooni arutamine India kohtus algas uuesti tänavu novembri algul pärast ligi aasta möödumist sellest, kui laevakaitsjad oma argumendid kaebuse osas möödunud aasta oktoobris esitasid.