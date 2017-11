New Yorgi ajakirjanduse kõrgkooli (CUNY) professor Jarvis töötab ka Tow-Knight ajakirjandusliku ettevõtluse keskuse juhatajana.

Ta tegeleb meediaettevõtete jaoks uudsete lahenduste ja ärimudelite väljatöötamisega.

Jarvis on üks projekti News Integrity Initiative (Ausate Uudiste Initsiatiiv) algatajaid, mis on saanud toetust muu hulgas Facebookilt, Craigslisti loojalt Craig Newmarkilt ja Fordi Sihtasutuselt. Jarvis on aktiivne blogija ning on avaldanud mitmeid raamatuid.