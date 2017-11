Rain Kooli: loomelinnaku lumehelbekeste telliskivilikult nõtke naiseideaal

Vähemalt selline on sõnum, mida kiirgavad anonüümseks jäänud Telliskivi loomelinnaku "tiimiliikmed", kelle otsusega eemaldati linnaku territooriumilt motoklubi Dark Diamonds fotonäitus "Eesti tsiklinaised".

Tõuge saadi selleks "mõningate kogukonnaliikmete" hinnangutest, nagu värsketest uudistest selgub.

Taustaks nii palju, et Dark Diamonds on just nimelt motohuvilisi naisi ühendav motoklubi. Seega on kogu ratastel poseerimine olnud naiste endi initsiatiiv. Tegemist pole seega kohukestega, kelle pahad isased on seksistliku maailmamudeli ette rakendanud.

Ma pean juba ammusest ajast loomulikuks soolist võrdõiguslikkust. On enesestmõistetav, et kõigil inimestel soost sõltumata on õigus saada koheldud subjekti, mitte objektina.

Kuid antud juhul tähendab loomelinnaku telliskivilik nõtkus suhtumisel mainitud fotonäitusesse silmade pärani kinni hoidmist selle ees, et sooline võrdõiguslikkus ning naiste enesemääramisõigus ei tähenda nende elustiili ja tegevuse võimalikkust ainult ühele huvigrupile sobivates mõtteraamides.

Vabandage, lugupeetud loomerünnakrühmlased, aga milliseid Annikaid te soovite Eesti naistena siis näha? Ma nimelt väga kahtlen, kas Pipi oleks ikka läbinud kõiki neid kriteeriume, mille alusel Telliskivi loomelinnakus esil olevatel fotodel võib kujutatud saada. Ja rääkides veel kirjanduslikest tegelaskujudest – Lisbeth Salander „Lohetätoveeringuga tüdrukust“ (mis on üks viimase aja kirjanduse kõige feministlikumatest, inimsuse eest kõnelevatest ning ebaõigluse vastu võitlevatest kirjandusteostest) kimab mootorrattaga nii et vähe pole.

Lisaks kahtlen ma väga, kas fotonäitus oleks Telliskivist maha võetud ka juhul, kui see oleks kujutanud näiteks Kihnu saare kangeid naisi külgkorviga mootorrataste seljas või kui needsamad Dark Diamondsi naised oleks üles pildistanud mõni Eesti kõvematest fotoportreteerijatest – näiteks Birgit Püve või Annika Haas.

Ja topeltstandardid on ühed võikad asjad.

Ühesõnaga, Telliskivi loomelinnak on väikse inimpundi ülereageerimise tulemusena suutnud end ilmarahvale esitada kui vaimseid lumehelbekesi, kelle õhkõrna maailma ei mahu miski natukenegi erinev. Ning kui mõelda selle peale, et hulgale naistele on läbi selle ka dikteerida püütud, mida neil sobib ja mida ei sobi teha, siis... kes keda lõppude lõpuks objektistab? •

