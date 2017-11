Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Zimbabwe endine president Robert Mugabel, kelle 37-aastasele võimule sõjavägi lõpu tegi, on tervis hea ja ta on tagandamisest hoolimata "üsna rõõmus", ütles ekspresidendi õepoeg pühapäeval.

Kilk kinnitas, et Eesti õigussüsteemis tal tervikuna kahtlusi pole, isegi kui mõne selle esindaja teadmised majandusest põhinevad Vilde "Pisuhännast" - igasugune äri on teistel naha üle kõrvade tõmbamine jms.

Kilk selgitas, et kui mingi vara X (nt kinnistu) asendub 100-protsendilise osalusega tütarühingus, kes oli ja jäi varade omanikuks ning kellel muud kohustused puudusid, siis ei saa see ju kuidagi põhjustada emaühingu maksejõuetust, kuid prokuratuuri esindaja Eesti Vabariigi nimel arvab paraku teisiti.

"Mõistusevastane ning ausalt öeldes piinlik on sellist etteheidet Eesti vabariigi nimel koostatud süüdistusest lugeda. Tütarühingu asutamine ja tütarühingule varade üleandmine on tavapärane ja lubatav tegevus, mida praktiseeritakse laialdaselt ja igapäevaselt," kinnitas Kilk.

Kilgi sõnul jääb antud juhul arusaamatuks, keda ja kuidas selline tegevus kahjustab. "Ei ole mitte väheoluline, et raha varade müügist laekus samuti Pere pankrotipessa ning veel suuremas summas, kui on varade väärtuseks hinnanud prokuratuur," tõdes Kilk.

Kilk on ERR.ee-le öelnud, et süüdistuses heidetakse ette AS-ile Pere 100-protsendilise tütarühingu asutamist ning tütarühingule varade üleandmist.

