Majandusministeerium jääb alternatiivse tunneliidee suhtes äraootavaks

ERR uuris majandusministeeriumilt, mida nad arvavad Soome ettevõtja Peter Vesterbacka alternatiivsest Tallinna-Helsingi tunneliideest, mida ärimees lubab juba järgmisest aastast ehitama hakata, tähtajaga 2024. aasta jõulud.

Ettevõtja kaasaks 70 protsendi ulatuses Hiina kapitali, ülejäänu tuleks Soome investoritelt. Kokku hindab Angry Birdsi mängu looja tunneliprojekti maksumuseks 15 miljardit eurot.

Samal ajal on Eesti ja Soome riiklikul tasemel nö ametliku tunneli rajamist arutanud ja uuringute näol eeltöid teinud.

Majandusministeerium jääb alternatiivse plaani kommenteerimisel diplomaatiliseks.

"Vesterbacka ideed nii tehnilise lahenduse kui rahastamismudeli osas on huvitavad, kuid ei võimalda veel väga tugevat seisukohta kujundada. Selleks on meil detailsemat infot veel liiga vähe. Küll aga võib öelda, et alternatiivide väljapakkumine on parima lahenduse leidmiseks väga vajalik ja toetame kindlasti lõppkokkuvõttes parima lahendusega edasi minekut," kommenteeris transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Eva Killar.

Kui suured ja olulised positiivsed algatused tehakse tavaliselt teatavaks või kommenteeritakse ministri tasemel, siis asjaolu, et Vesterbacka ideed kommenteerib peaspetsialist, on indikaatoriks, et väga tõsiselt soomlase välja käidud alternatiivi ministeeriumis võtta ei pruugita.

Ministeerium ise on koos veel viie organisatsiooniga osaline FinEst Linki projektis, mis avaldab oma eeltöö tulemused veebruari algul. Geoloogiliste uuringutega on riikide ühisprojekt nüüdseks lõpetatud.