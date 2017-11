Merkel: Saksamaal on vaja võimalikult kiiresti stabiilset valitsust

Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Zimbabwe endine president Robert Mugabel, kelle 37-aastasele võimule sõjavägi lõpu tegi, on tervis hea ja ta on tagandamisest hoolimata "üsna rõõmus", ütles ekspresidendi õepoeg pühapäeval.

Merkeli kristlike demokraatide Baieri sõsarpartei (CSU) esimees Horst Seehofer avaldas pühapäeval arvamust, et Saksamaa jaoks on parim variant uus koalitisoon sotsiaaldemokraatidega.

Sotsiaaldemokraatide esimees Martin Schulz ütles eelmise nädala reedel, et on kõnelusteks valmis.

SPD kinnitas pärast septembrivalimisi, et ei lähe Merkeliga uude suurde koalitsiooni, vaid jääb opositsiooni. Merkeli koalitsioonikõnelused Vabade Demokraatide (FDP) ja rohelistega aga luhtusid ja nüüd on taas päevakorral läbirääkimised SPD-ga.

"2019. aastal on Euroopa valimised, seega oodatakse, et me võtaksime seisukohad," sõnas Merkel, viidates Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ettepanekutele euroala tuleviku kohta.

Merkel ütles pärast Kristlik-Demokraatliku partei (CDU) juhtidega kohtumist, et peab kohtumisi Sotsiaaldemokraatide (SPD) juhiga, kes on surve tõttu nõustunud alustama koalitsioonikõnelusi Merkeliga, vahendas Reuters.

Saksamaal on vaja stabiilset valitsust võimalikult kiiresti, et anda vastus Euroopa Liidu reformimiseks tehtud ettepanekutele ja tegeleda ebakindlate oludega maailmas, ütles kantsler Angela Merkel esmaspäeval.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel