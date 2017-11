Pilk pealinna eelarvesse: Tallinna TV saab raha juurde

Kõige enam raha on Tallinna 683 miljoni euroses eelarves planeeritud 2018. aastal haridusvaldkonnale. Linnapoele raha planeeritud ei ole, pisut on kasvanud toetused Tallinna TV-le ja Linnahallile. Suurematest töödest on plaanis Reidi tee algus, mida rahastab suures osas Tallinna Sadam. Tallinna Ülikooli ette on oodata foori.

Haridusameti haldusala kasutusse kuulub ligi kolmandik kogu linna eelarvest ehk pisut üle 139 miljoni euro. Lastaedade koolide ja huvikoolide remondile kulub sellest vähemalt 20 miljonit eurot. Näiteks toob linnavalitsus eelnõu määruses välja Tallinna muusikakooli ja huvikeskuse "Kullo" renoveerimised.

Kultuurivaldkonnas on ehk põnevaim projekt tuleval aastal see, et Tallinna loomaaia DNA uuringute labor saab mööbli ning laboriseadmed. Seda rahastatakse aga välisvahenditest.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas märgitakse esmalt pensionilisa tõusmine 76 eurolt 100 eurole. Eurorahade najal lükatakse käima puuetega inimeste transpordi infosüsteem ning Tallinnas ja Viimsis ööpäevaringse intervallteenuse kohad raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealistele isikutele, et võimaldada haigete lapsevanematel tööl käia. Suurim investeering läheb Pelguranna tugikodu rajamisse: tuleval aastal ligi 1,4 mln eurot, millest välisrahastus katab üle 950 000 euro.

Linnamajanduse valdkonnas tasub välja tuua võimalus saada toetust kortermajade rõdude ekspertiisile. See kehtib kortermajadele, mis on ehitatud enne 1993. aastat. Linnahalli puhul märgitakse, et jätkatakse ülalpidamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamise toetust.

Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku üle 53 miljoni euro. See on rohkem kui kogu sotsiaalvaldkonna eelarve. Sellest 14 miljonit (millest suure osa tasub Tallinna Sadam) läheb Reidi tee ehituse alustamiseks, Haabersti ristmiku ehitamise jätkamine neelab pisut üle 10 miljoni euro. Teede ja tänavate kapitaalremondile ja rekonstrueerimisele on plaanitud üle 21 miljoni euro. Välja vahetatakse 200 ohtlikku tänavavalgustusposti. Foorisüsteemid rajatakse Rannamõisa tee/Pikaliiva tänava, Paljassaare tee/Tööstuse/Kopli/Sitsi tänavate, Kadaka pst/Mäepealse tänava ja Kadaka tee/Kassi tänava ristmikele ning Narva maanteele Tallinna Ülikooli juurde.

Narva mnt 25 Tallinna Ülikooli ees olev reguleerimata ülekäigurada on ohtlik, kuna selles kohas on suur liiklustihedus. Ristmikul on toimunud korduvalt liiklusõnnetusi. Samas kohas on bussi- ja trammipeatused. Ala vajab tõsist liikluskorralduslikku reguleerimist, on PPA märkinud. Foto: РРА

Lipole raha veel pole, TTV saab lisa

Tallinna linna munitsipaalprojektidest on märkimisväärne, et praeguses eelarves ei ole ette nähtud raha Tallinna munitsipaalpoega. Veel 2016. aastal suunati sinna linna eelarvest üle 200 000 euro.

Ettevõtlusvaldkonna abilinnapea Aivar Riisalu ütles ERR-ile, et linn plaanib Lipole "pehmet maandumist", kuid lisas, et ilmselt tuleb poele siiski mingi hulk raha veel järgmiseks aastaks planeerida.

Vaadates linnaosade eelarveid, saab kopsakaima summa mõistagi suurim linnaosa Lasnamäe.

Linnaeelarvest on näha ka seda, kui palju on raha plaanitud linnaosavalitsustele tööjõukuludeks. Lugedes kokku Tallinna kodulehel olevad linnaosavalitsustes töötavad inimesed ning jagades summa nii aasta kui ka kuu lõikes, saame keskmise kuutasu, mis on kõige kõrgem Pirita linnaosas.

Kuidas kaetakse 549 miljoni euro suurused kulud?

Suurima osa moodustab linnakassa raha ehk riiklikest ja kohalikest maksudest kogutud raha. Kassasse laekub enam kui kaks miljonit vara müügist saadud kasumit, niisamuti prognoositakse tulevaks aastaks 7,2 miljoni euro väärtuses dividende. Muuseas trahvidest kogub linn aastas üle 600 000 euro.

Tallinn on plaaninud, et järgmise aasta lõpuks peaks linn umbes 100 000 euroga plussis olema.

Ja veel huvitavaid leide...