Haigekassa püüab kampaania korras kütta huvi hambaravihüvitise vastu

Haigekassa hambaarsti-kampaania soliidne, tuntud Eesti näitlejatega üles filmitud reklaamklipp jookseb nii kinodes kui sotsiaalmeedias, kampaania on nii eesti- kui venekeelne.

Haigekassast selgitati ERR-ile, et kampaania eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust hambaarsti külastamise tähtsusest ning tuletada meelde, et tänavu kehtima hakanud 30-eurost hambaravihüvitist järgmisesse aastasse üle kanda ei saa.

"Hambaravihüvitise teavituse eesmärk on sarnaselt teiste terviseedenduse kampaaniatega tõsta inimeste teadlikkust, kuidas ennetada tõsisemaid terviseprobleeme ja haigusi. Suutervis on inimese üldtervise alus, mis tõendatult aitab pikendada eluiga. On teada, et näiteks krooniline parodontiit on seotud kopsuhaigustega, diabeediga, südame-veresoonkonna haigustega, isegi insuldi ja infarktiga," põhjendab kampaaniat haigekassa terviseedenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist Kaidi Kasenõmm.

"Tänavu kehtima hakanud täiskasvanute hambaravihüvitise eesmärk on suunata inimene esmasele vastuvõtule, eriti juhul, kui viimasest hambaarsti külastusest on palju aega möödas. Kuna haigekassa ei ole enne käesolevat aastat täiskasvanutele hambaravi hüvitanud, on oluline inimesi sellest informeerida ja hüvitise kasutamise võimalusi selgitada," lisas Kasenõmm.

"Juulist kehtima hakanud hüvitist on kasutanud alla seitsme protsendi täiskasvanutest."

Riik kompenseerib kuni 50 protsenti hambaravi maksumusest, ent mitte üle 30 euro aastas.

Juulist kehtima hakanud täiskasvanute hambaravihüvitist on tänavu kasutanud 63 000 inimest 2,5 miljoni euro ulatuses ehk alla seitsme protsendi kõigist hüvitisõiguslikest täiskasvanutest.

Üle Eesti on kokku 167 hambaravikabinetti, kes on sõlminud haigekassaga teenuslepingu doteeritud hambaraviteenuse osutamiseks. Neist Tallinnas asub 39, Tartus 24 ja Narvas 11 kabinetti.

Kasenõmme sõnul läheb kampaania maksma pisut alla 8000 euro.