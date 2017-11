Res Publica looja: Eestis on ruumi kosmopoliitsele vasakparteile

Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

"Sotsiaaldemokraatide flirt selle valijarühmaga ei ole seni vilja kandnud. Samuti suutsid rohelised ise hiljutistel kohalikel valimistel oma võimalused maha mängida, muutudes viiendaks rattaks Keskerakonna vankri all. Seega on antud nišš jätkuvalt täitmata."

Konsi hinnangul on maailmavaateliselt Eestis olnud juba mõnda aega ruumi kosmopoliitsele vasakparteile, millist rolli Euroopas on enamasti täitnud rohelised.

"Poliitikas on küll toimunud põlvkonnavahetus, kuid paljud uue põlvkonna võimekad liidrid on pigem eelistanud poliitikast eemale jääda. Ei ole ka kujunenud parteidevälist organiseeritud poliitilist ringkonda, mille baasilt mõni uus ja tugev poliitiline jõud kujuneda võiks."

Konsi sõnul otsitakse ka Eestis paralleele mitmete teiste Euroopa riikidega, kus on edu saatnud end mandunud establishment’ile vastandanud erakonnad nii paremalt kui ka vasemalt tiivalt.

"Riskirühmas on eeskätt Vabaerakond, millel puudub arusaadav maailmavaade ja erakondliku tegevuse traditsioon, samuti on konkurentsitult nõrgim nende organisatsioon, millest andis tunnistust kohalikest valimistest kõrvale jäämine."

Konsi sõnul ei ole midagi tavapäratut, et riigikogu valimiste eel spekuleeritakse uute erakondade tuleku üle. Võrreldes saatusekaaslastega on Eesti erakonnamaastik olnud pigem stabiilne ning uuele tulijale ruumi tegemiseks peaks mõni olemasolev parlamendierakond kas tegevuse lõpetama või langema jäädavalt valimiskünnisest allapoole, selgitas ta.

Eestis on olnud juba mõnda aega ruumi kosmopoliitsele vasakparteile, millist rolli Euroopas on enamasti täitnud rohelised, leiab erakonna Res Publica loomise peaarhitektiks olnud ettevõtja Tõnis Kons.

