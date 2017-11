Üks tont käib ringi mööda Eestit – uue erakonna tont. Siit-sealt on järjepanu kuulda, kuidas avatud ja edumeelsest ühiskonnast rääkivad paremliberaalsete vaadetega inimesed koguvad mõttekaaslasi, et aasta ja kolme kuu pärast parlamendivalimistel märtsis 2019 seista poliitikalaval valijate hinnata.

Keskerakonna täht Raimond Kaljulaid julgustab neid tagant, rääkides, kuidas aeg uue erakonna tekkeks on küps, kuidas mõjukad ettevõtjad, riigiametnikud ja erinevate erakondade poliitikud tunnevad vajadust ja ruumi Eesti poliitikat raputavaks muutuseks.

Raimond Kaljulaiu õhutussõnad lähtuvad keskerakondlikust loogikast, et kui uus erakond üldse tekib, siis kindlasti parempoolne ja seega on see ohutu Keskerakonnale, kuid ohtlik Reformierakonnale. Järgmiste parlamendivalimiste vaates tähendaks see, et valijaskonna paremtiib, ka sisemistest vastuoludest mõjutatud Reformierakond, kaotab toetust uuele teoreetilise erakonnale. Valimiste võitja oleks seega ette teada – Keskerakond.

Tegelikult võib sellises arutluskäigus peituda saatan.

Keskerakond on ennegi riigikogu valimisi võitnud, ent pole suutnud valitsust moodustada. Nende saatus oli kõrvalt vaadata, kuidas teised erakonnad tegid ise tugeva parlamendienamusega koalitsiooni. Ka nüüd võib teoreetilise uue paremliberaalse erakonna tulekuga samamoodi minna, kui nad suudaksid valima tuua Raimond Kaljulaiu kirjeldatud inimesed (neil on huvi poliitikas osaleda, aga mitte praeguste erakondade kaudu). See võiks tugevdada sisepoliitika paremtiiba niivõrd, et Keskerakond kukub kevadel 2019 valitsusest.

Aga olgem ausad – samahästi võiks see ka tähendada väsinud Reformierakonna opositsiooni jäämistki ja uuest tulijast saaks Keskerakonna oluline tasakaalustaja valitsuses.

Esialgu on need arutlused kõik vaid mõtterännakud võimaluste maailmas. Seda uut erakonda pole veel avalikkuses näha – ei neid, kes moodustavad nende ideelise selgroo ega ettevõtjaid, kes annavad uuele tulijale finantsilise tugevuse.

Ent juba ainuüksi ebamäärased jutud parempoolse erakonna lisandumisest kõlavad äratuskellana poliitradari pildi serva vajunud Vabaerakonnale ja ka IRL-ile, samuti sotsiaaldemokraatidele, kes võivad ilma jääda sallivuse ja avatuse eestkõneleja staatusest.

Seega, hoiame silmad lahti. Mati Undilt laenates – poliitikas on asju. •

