FSB saatis Venemaalt välja Poola ajaloolase

Krakówi Jagellooni ülikooli teadlane Henryk Głębocki saabus Venemaale 14. novembril, et jätkata oma ligi 20 aastat kestnud Vene-Poola suhetele keskenduvat uurimistööd, vahendasid Meduza ja Moscow Times.

22. ja 23. novembril pidas ta Peterburis Poola instituudi kutsel loenguid, mille raames käsitles NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi (NKVD) poolt Poola kodanike suhtes läbi viidud stalinistlikku terrorikampaaniat 1930. aastatel.

Reedel ehk 24. novembril pidasid Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajad Głębocki kinni ja saatsid ta riigist välja.

Moskva on varem süüdistanud Varssavit ajaloo "ümber kirjutamises" ning "sõjas" punamonumentide vastu.

Samas on teada, et 11. oktoobril saatsid Poola võimud riigist välja Vene professori Dmitri Karnauhhovi, keda vastuluure kahtlustas koostöös Vene eriteenistusega ja keda süüdistati "Poola-vastases tegevuses". Tookord teatas Venemaa välisministeerium, et see samm ei jää vastuseta.