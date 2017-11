Euroopa Liit pikendas glüfosaadi kasutamisluba viie aasta võrra

Euroopa Komisjoni ettepaneku poolt hääletasid 18 liikmesriigi esindajad, samas kui üheksa olid vastu ja üks jäi erapooletuks, teatas Komisjon.

Esialgu tegi Komisjon ettepaneku pikendada glüfosaadi litsentsi kümne aasta võrra, kuid kasvava vastuolulisuse tõttu lükati otsuse langetamine edasi ja lühendati ettepanekut viiele aastale.

Oktoobris esitas Greenpeace Euroopa Komisjonile 1,3 miljonit allkirja kogunud petitsiooni, kus nõuti glüfosaadi keelustamist Euroopa Liidus. Oktoobris avaldas ka Euroopa Parlament toetust plaanile keelustada glüfosaat 2022. aastaks, seejuures kehtestades kohesed piirangud selle kasutamisele majapidamistes.

2015. aastal leidis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et herbitsiid on tõenäoliselt kantserogeenne. Samas leiti 2016. aastal WHO ekspertide ja ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni poolt läbiviidud uurimuses, et on ebatõenäoline, et glüfosaat inimestes vähki põhjustab. Samal seisukohal on ka Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Kemikaaliamet.

Oktoobris ähvardasid Euroopa talunike organisatsioonid, et võivad minna Komisjoni vastu kohtusse kui aasta lõpuks ei langetata otsust litsentsi pikendamise osas. Seejuures hoiatati, et aine keelustamine viiks viljasaagi märkimisväärse languseni.