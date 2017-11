Pealäbirääkija sõnul tähendaks kohe kõneluste teise järgu kallale asumine Suurbritannias elavate Euroopa Liidu kodanike õiguste eiramist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõneluste esimese järgu võtmeelemendid on selged ja pikka aega teada olnud. Kõige tähtsamal kohal on meie jaoks kodanikud, Eesti kodanikud, Euroopa Liidu iga riigi kodanikud ja ka Suurbritannia enda kodanikud. Me peame tagama nende inimeste õigused, 4,4 miljoni inimese õigused. Mida me teeme ju mis tahes lahkuminekute puhul ning kolmas punkt on lepingu sõlmimine, mis tagaks stabiilsuse Iirimaal, mis on väga tundlik teema. Need on esimese järgu kolm võtmepunkti," rõhutas Barnier.

